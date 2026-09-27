Temporada de Libra: cambios fuertes que llegan para Géminis, Libra y Acuario

Si eres Géminis, Libra o Acuario, la temporada de Libra te cambia el mes. Amor, trabajo y viajes: lo que trae Libra para los signos de aire.

Inicia la temporada de Libra y los signos de aire entran en modo cambio. El Sol llega a Libra y activa un mes de acuerdos, vínculos y decisiones que piden equilibrio. Para Géminis, Libra y Acuario no es una temporada ligera, trae giros en amor, trabajo y forma de mirar la vida. Si eres de aire, vas a sentir el movimiento desde el inicio.

Lo que cambia para Géminis, Libra y Acuario Para Géminis se abre un tiempo de amor y creatividad. Después de un periodo más enfocado en lo privado y en el hogar, Libra trae ganas de salir, mostrar talento y conectar con gente nueva. Puede llegar un romance, un reencuentro o una etapa distinta en pareja. También aparecen viajes cortos, cursos, redes y proyectos que piden comunicación. Es el momento para hablar claro y lanzar esa idea que estaba guardada. Si te dedicas a crear contenido, escribir o enseñar, la energía fluye.

Para Libra es su temporada y el foco está en ti. Es el mes del cumpleaños y de poner orden entre lo que das y lo que recibes. El reto es dejar de ceder solo para agradar y elegir desde lo que de verdad quieres. En pareja llega una charla que aclara, un acuerdo nuevo o un fresh start que cambia la relación. En trabajo se activan sociedades y alianzas que piden negociar con calma. Venus, tu regente, potencia el encanto y te ayuda a cerrar acuerdos con estilo.