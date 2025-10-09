¿Sufres de insomnio? Descubre tres plantas que mejoran la calidad del sueño
Si eres de los que padecen insomnio, aquí te hablaremos sobre métodos naturales que te ayudarán a dormir mejor.
El insomnio no es cualquier cosa: afecta la salud mental, física y emocional de una persona. Tiene consecuencias a largo plazo como el aumento de la ansiedad, la depresión, la disminución de la función cognitiva, la falta de concentración y la baja productividad.
Es por eso que si tienes problemas para dormir, y no quieres recurrir a fármacos, aquí te recomendamos métodos naturales como el uso de plantas. ¡Sigue leyendo y entérate de cuáles hablamos!
Te Podría Interesar
Aliadas para combatir el insomnio
Valeriana
Es una de las plantas más conocidas para tratar el insomnio y mejorar la calidad del sueño. Esta planta tiene propiedades sedantes suaves que ayudan a relajar el sistema nervioso, lo que facilita un sueño reparador.
¿Cómo consumirla? En una infusión: se coloca uno o dos gramos de raíz seca por taza de agua caliente, dejar reposar entre cinco y diez minutos.
Lavanda
La lavanda es famosa por sus propiedades calmantes, y el solo hecho de inhalar su aroma puede inducir un estado de relajación. Es especialmente útil para quienes tienen insomnio relacionado con el estrés o la ansiedad.
¿Cómo consumirla? Como aceite esencial: colocar unas gotas en una almohada o en un difusor antes de dormir; como infusión: se puede tomar en té (usando flores secas).
Manzanilla
Es una de las hierbas más antiguas utilizadas en la medicina tradicional para mejorar el sueño. Su efecto calmante no solo ayuda a la relajación mental, sino que también alivia la tensión física, lo cual es esencial para un buen descanso.
¿Cómo consumirla? En infusión: una cucharadita de flores secas por taza de agua caliente; como aceite esencial: usarlo en aromaterapia para crear un ambiente relajante.