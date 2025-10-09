¿Sufres de insomnio? Descubre tres plantas que mejoran la calidad del sueño

El insomnio no es cualquier cosa: afecta la salud mental, física y emocional de una persona. Tiene consecuencias a largo plazo como el aumento de la ansiedad, la depresión, la disminución de la función cognitiva, la falta de concentración y la baja productividad.

Es por eso que si tienes problemas para dormir , y no quieres recurrir a fármacos, aquí te recomendamos métodos naturales como el uso de plantas. ¡Sigue leyendo y entérate de cuáles hablamos!

Es una de las plantas más conocidas para tratar el insomnio y mejorar la calidad del sueño . Esta planta tiene propiedades sedantes suaves que ayudan a relajar el sistema nervioso, lo que facilita un sueño reparador.

El té de valeriana es uno de los mejores relajantes naturales. Foto: Pinterest

¿Cómo consumirla? En una infusión: se coloca uno o dos gramos de raíz seca por taza de agua caliente, dejar reposar entre cinco y diez minutos.

La lavanda es famosa por sus propiedades calmantes, y el solo hecho de inhalar su aroma puede inducir un estado de relajación. Es especialmente útil para quienes tienen insomnio relacionado con el estrés o la ansiedad.

¿Cómo consumirla? Como aceite esencial: colocar unas gotas en una almohada o en un difusor antes de dormir; como infusión: se puede tomar en té (usando flores secas).

Manzanilla

Es una de las hierbas más antiguas utilizadas en la medicina tradicional para mejorar el sueño. Su efecto calmante no solo ayuda a la relajación mental, sino que también alivia la tensión física, lo cual es esencial para un buen descanso.

¿Cómo consumirla? En infusión: una cucharadita de flores secas por taza de agua caliente; como aceite esencial: usarlo en aromaterapia para crear un ambiente relajante.