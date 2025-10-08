Lavanda: la poderosa planta que ayuda a combatir el insomnio

La lavanda es un remedio natural que te ayudará a decirle adiós al insomnio. Aquí te explicamos cómo usarla.

En la época en la que vivimos, uno de los trastornos más comunes es el insomnio. La vida acelerada, el estrés constante, la exposición a pantallas antes de dormir y otros factores pueden interrumpir el ciclo de sueño, dejándonos agotados al día siguiente.

Si bien existen tratamientos farmacológicos para tratar al insomnio, cada vez son más quienes prefieren los métodos naturales. Es por eso, que aquí te hablaremos sobre la lavanda, una planta que te ayudará a dormir mejor de noche y es una de las más conocidas por su capacidad para promover la relajación.

lavanda.jpg La lavanda ayuda a combatir el insomnio ¿Cómo funciona la lavanda para combatir el insomnio? Los estudios han demostrado que el aroma de la lavanda puede reducir los niveles de ansiedad y estrés, lo que a su vez facilita el inicio del sueño. La lavanda tiene propiedades sedantes que ayudan a reducir la actividad cerebral, promoviendo un estado mental más relajado. Un estudio realizado en 2015 mostró que las personas que inhalaron aceite esencial de lavanda antes de dormir tuvieron un sueño más profundo y reparador.