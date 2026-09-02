Spreen va por el récord Guinness del alfajor más grande del mundo

Iván “Spreen” Buhajeruk cambiará por un día las transmisiones en vivo por un desafío gastronómico de escala mundial. El streamer argentino intentará construir el alfajor más grande del planeta y superar una marca que permanece vigente desde 2010. La prueba se realizará en Buenos Aires y estará abierta al público.

El creador de contenido, cofundador de la marca GIGA, encabezará el intento el sábado 5 de septiembre dentro de Cafecito BA, una propuesta organizada por el Gobierno de la Ciudad. Un juez de Guinness World Records estará presente para controlar el procedimiento, pesar la pieza y determinar en el momento si cumple las condiciones exigidas por la organización. Hasta entonces, el resultado no puede considerarse certificado.

Cuál es el récord que Spreen deberá superar La marca oficial pertenece a Alfajores de las Sierras de Minas, una empresa uruguaya que elaboró una pieza de 464 kilos. El registro se consiguió el 12 de diciembre de 2010 en la plaza principal de Minas, capital del departamento de Lavalleja. A más de 15 años de aquella jornada, continúa publicado como el alfajor más grande reconocido por Guinness World Records. El objetivo del equipo de Spreen será superar ese peso y completar todos los controles necesarios para que la nueva cifra obtenga validez internacional.

En la Argentina hubo experiencias que alcanzaron dimensiones mayores, entre ellas un alfajor de más de 2.000 kilos preparado en Gualeguaychú y otro de 720 kilos presentado en Mar del Plata. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes aportados por los organizadores, ninguno atravesó el proceso de homologación de Guinness. El intento de Buenos Aires apunta, por lo tanto, a conseguir el primer título mundial oficial para un alfajor argentino. El peso proyectado se mantendrá reservado y recién se conocerá durante la ceremonia de certificación.

Cómo será el alfajor gigante y dónde se realizará el evento La pieza fue diseñada especialmente para el desafío y tendrá una receta diferente de la utilizada en los productos fabricados en serie. El objetivo es conservar la identidad del alfajor GIGA, pero con una estructura capaz de sostener un volumen y un peso muy superiores. “Siempre trabajé desde la cercanía con la gente. Este desafío es una forma de llevar eso a algo enorme, literalmente. Arrancamos GIGA hace unos meses sin saber hasta dónde podía llegar, y hoy estamos yendo por un récord mundial oficial”, explicó Spreen.