Spreen va por el récord Guinness del alfajor más grande del mundo
El streamer buscará superar una marca de 464 kilos el sábado 5 de septiembre, durante una jornada gratuita frente a la Floralis Genérica.
Iván “Spreen” Buhajeruk cambiará por un día las transmisiones en vivo por un desafío gastronómico de escala mundial. El streamer argentino intentará construir el alfajor más grande del planeta y superar una marca que permanece vigente desde 2010. La prueba se realizará en Buenos Aires y estará abierta al público.
El creador de contenido, cofundador de la marca GIGA, encabezará el intento el sábado 5 de septiembre dentro de Cafecito BA, una propuesta organizada por el Gobierno de la Ciudad. Un juez de Guinness World Records estará presente para controlar el procedimiento, pesar la pieza y determinar en el momento si cumple las condiciones exigidas por la organización. Hasta entonces, el resultado no puede considerarse certificado.
Cuál es el récord que Spreen deberá superar
La marca oficial pertenece a Alfajores de las Sierras de Minas, una empresa uruguaya que elaboró una pieza de 464 kilos. El registro se consiguió el 12 de diciembre de 2010 en la plaza principal de Minas, capital del departamento de Lavalleja. A más de 15 años de aquella jornada, continúa publicado como el alfajor más grande reconocido por Guinness World Records. El objetivo del equipo de Spreen será superar ese peso y completar todos los controles necesarios para que la nueva cifra obtenga validez internacional.
En la Argentina hubo experiencias que alcanzaron dimensiones mayores, entre ellas un alfajor de más de 2.000 kilos preparado en Gualeguaychú y otro de 720 kilos presentado en Mar del Plata. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes aportados por los organizadores, ninguno atravesó el proceso de homologación de Guinness. El intento de Buenos Aires apunta, por lo tanto, a conseguir el primer título mundial oficial para un alfajor argentino. El peso proyectado se mantendrá reservado y recién se conocerá durante la ceremonia de certificación.
Cómo será el alfajor gigante y dónde se realizará el evento
La pieza fue diseñada especialmente para el desafío y tendrá una receta diferente de la utilizada en los productos fabricados en serie. El objetivo es conservar la identidad del alfajor GIGA, pero con una estructura capaz de sostener un volumen y un peso muy superiores. “Siempre trabajé desde la cercanía con la gente. Este desafío es una forma de llevar eso a algo enorme, literalmente. Arrancamos GIGA hace unos meses sin saber hasta dónde podía llegar, y hoy estamos yendo por un récord mundial oficial”, explicó Spreen.
El encuentro se desarrollará en la Plaza de las Naciones Unidas, ubicada sobre la avenida Figueroa Alcorta 2301, frente a la Floralis Genérica. La agenda oficial de turismo de la Ciudad informa que Cafecito BA tendrá lugar el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, de 10.30 a 18. La entrada será libre y gratuita. Además del intento encabezado por el streamer, habrá puestos de cafeterías, propuestas dulces y saladas, música y actividades recreativas al aire libre. Los organizadores estiman que más de 5.000 personas podrían acercarse durante la jornada del récord.
Una certificación que se resolverá frente al público
La presencia del juez permitirá conocer el resultado sin esperar una revisión posterior. Además del pesaje, el equipo deberá demostrar que la pieza respeta los criterios establecidos para la categoría y presentar las evidencias requeridas. Solo después de completar esa instancia podrá hablarse de un nuevo récord. “No es solo hacer el alfajor más grande: es demostrar que se puede construir algo grande de verdad desde acá, desde Argentina, con la gente que te sigue todos los días”, sostuvo Spreen. El streamer también anticipó que busca transformar el intento en una celebración presencial: “Va a ser una fiesta, y quiero que la gente lo viva en persona, no que se entere después por un video”. Si la balanza supera los 464 kilos y Guinness aprueba el procedimiento, la Argentina desplazará a Uruguay de un registro que conserva desde diciembre de 2010.