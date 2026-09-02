Un joven de 21 años recibió el alta tras una operación y esperaba un remís cuando un patrullero perdió el control y lo atropelló en la guardia del hospital.

Salía del hospital en silla de ruedas, un patrullero lo atropelló y deberá volver a quirófano

Un joven de 21 años que acababa de recibir el alta médica terminó nuevamente en el hospital después de ser atropellado por un patrullero. El hecho ocurrió este martes en la guardia del Hospital Cullen, en la ciudad de Santa Fe. Alexis estaba en silla de ruedas y esperaba que lo fueran a buscar para regresar a su casa.

El joven se encontraba internado desde el 14 de agosto. Ese día había sufrido un accidente de tránsito que le provocó una fractura de fémur. La lesión requirió una intervención quirúrgica, que finalmente se realizó el lunes. Durante la operación le colocaron un clavo intramedular.

Después de evolucionar favorablemente, Alexis recibió el alta al día siguiente. Sin embargo, cuando esperaba un remís junto a un amigo, ocurrió el accidente. Un patrullero que estaba en el sector perdió el control y lo embistió. El móvil terminó contra el ingreso de la guardia del hospital.

Según la información difundida, en ese momento se desarrollaba un operativo policial relacionado con una pelea entre cuidacoches. Además, una ambulancia llegaba al hospital con un paciente en código rojo. El patrullero intentó realizar una maniobra para liberar el acceso, pero el conductor perdió el control y avanzó sobre la entrada.

Salía del hospital en silla de ruedas, un patrullero lo atropelló y deberá volver a quirófano Freepik El joven deberá ser intervenido quirúrgicamente nuevamente en el hospital Alexis contó que logró reaccionar segundos antes del impacto y pudo tirarse hacia un costado. Después del choque, cuando intentó sentarse, vio que su pierna había quedado nuevamente doblada. En un primer momento pensó que se había fracturado otra vez.