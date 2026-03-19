Spider-Man regresa: por qué causa revuelo la nueva película, acá el trailer

Peter Parker está solo, sin identidad y sin su entorno. El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day llegó cargado de intrigas.

El mundo olvidó a Peter Parker. Y ahora él tiene que reconstruirlo todo desde cero. El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day llegó con fuerza y en minutos se convirtió en tendencia global. Marvel y Sony no vinieron a jugar: el video acumula millones de vistas en horas, y los fans ya analizan cada fotograma con lupa. Esto es lo que el tráiler confirma.

Spider-Man renovado Después de No Way Home, el mundo olvidó quién era Peter Parker. Ahora el tráiler muestra algo impensado: Spider-Man recibe reconocimiento institucional. Es un giro de 180 grados en la narrativa del personaje dentro del MCU.

MJ no recuerda a Peter. Pero sigue usando el collar que él le regaló en Far From Home. Ese detalle de cinco segundos es el momento más emotivo del teaser y ya generó miles de teorías en redes.

spiderman2 El enfrentamiento entre Spider-Man y Punisher es otro de los grandes ganchos del tráiler. Frank Castle no tiene límites morales. Peter sí. Ese contraste clásico promete tensión real, aunque el video también sugiere una alianza entre ambos.

El personaje de Sadie Sink es el gran misterio. Todo indica que tiene habilidades mentales y que fue retenida por el Departamento de Control de Daños. Su rol en la historia todavía no está claro, y eso alimenta la expectativa.