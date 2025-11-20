Sorpresa en Portugal: descubren una receta tecnológica romana adelantada por siglos

Un hallazgo romano en Conimbriga, en el centro de Portugal, reveló en un pequeño tintero una fórmula de tinta tan compleja que obliga a revisar la tecnología de escritura en el Imperio.

La arqueología no solo aporta datos sobre el pasado, también modifica su relato: un hallazgo puede cambiar en pocos días lo que se creía firme sobre una civilización antigua. Algo así ocurrió ahora en Portugal, donde un objeto mínimo, casi anónimo, expone una receta tecnológica que no debería existir para su tiempo.

En el yacimiento de Conimbriga, una de las ciudades romanas mejor conservadas del país, arqueólogos localizaron un tintero de bronce de unos 2.000 años de antigüedad. Lo que despertó mayor sorpresa en el equipo científico no fue el recipiente en sí, sino el material alojado en su interior: el contenido conservaba restos de tinta y, según los estudios físicos y químicos, la fórmula era mucho más sofisticada de lo que se consideraba posible para ese momento de la historia.

image Restos del pequeño recipiente hallado en Conimbriga, donde se preservó una tinta romana con una fórmula mucho más compleja de lo esperado para su época. C. Oliveira et al., 2025. El análisis de laboratorio identificó una combinación de componentes orgánicos e inorgánicos. El pigmento principal se basaba en carbono obtenido a partir de madera de coníferas, responsable del color negro intenso. A esa base se sumaba material procedente de huesos calcinados, compuestos de hierro asociados a tintas más tardías, cera de abejas y sustancias derivadas de grasas o colas animales que actuaban como aglutinantes. En conjunto, la mezcla formaba una tinta compleja, con varios ingredientes que adelantaban en siglos la fecha aceptada para este tipo de preparaciones.

Cada elemento cumplía una función precisa. El carbono aportaba un negro muy marcado, el material de hueso aumentaba la profundidad del tono y los compuestos de hierro reforzaban la permanencia del trazo frente a la humedad y al desgaste. La cera y las colas animales generaban una película muy fina sobre el soporte, similar a un barniz microscópico que protegía las letras y mejoraba la adherencia sobre papiro o pergamino. Esa combinación ofrecía una escritura más resistente, adecuada para documentos administrativos o militares sometidos a viajes y uso intensivo.

El tintero, un pequeño cilindro de bronce de 94,3 gramos y fabricación cuidada, refuerza además la idea de un alto nivel técnico en la periferia occidental del Imperio. La presencia de esta tinta en Conimbriga indica que funcionarios, escribas y técnicos instalados en Lusitania tenían acceso a instrumentos de calidad y a recetas avanzadas, posiblemente a través de redes estatales de abastecimiento o de comerciantes especializados.