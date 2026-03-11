Por qué deberías poner una hoja de laurel bajo tu almohada cada noche

El laurel tiene propiedades medicinales y además ayuda a mejorar el descanso. Recomiendan tenerlo en el dormitorio.

Los expertos en bioenergía y seguidores del Feng Shui señalan que la almohada es el receptor del estrés diario. Es por eso que existe un truco para combatir el insomnio y las malas vibras: usar una hoja de laurel en el dormitorio.

Laurel en el dormitorio Más allá de ser un condimento de cocina, el laurel posee propiedades que impactan en el ambiente del dormitorio. Los aceites esenciales actúan como un sedante suave liberando una fragancia que induce a la calma sin necesidad de recurrir a químicos de aromatizantes industriales.

Por otra parte, el Feng Shui considera al laurel como sinónimo de protección y claridad mental. Se usa para “limpiar” el espacio de descanso y para atraer energías positivas. También se usa para mantener una sensación de frescura en la ropa de cama.

Paso a paso Para obtener resultados no alcanza con tirar una hoja sobre la cama. Los especialistas sugieren seguir pasos para que el descanso sea reparador. Se aconseja usar siempre hojas secas y enteras para que liberen sus aceites.

plantas, dormitorio El laurel mejora el descanso. Fuente: IA Gemini. Luego se puede colocar directo en la funda para tener un aroma más presente, debajo de la almohada para encontrar un efecto sutil o en una bolsita de tela para evitar que la hoja se triture con el movimiento y ensucie la cama.