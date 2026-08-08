¿Sin luz y con 1% de batería en el teléfono? Los métodos infalibles para cargarlo cuando no hay electricidad

Ante un corte de luz, existen cuatro alternativas prácticas para recargar el teléfono: el uso de baterías portátiles, notebooks, paneles solares o el puerto USB del vehículo.

Un corte de luz repentino y sin previo aviso puede sorprender a cualquiera en el peor escenario: con el celular prácticamente sin batería. En una rutina donde es casi imposible mantenerse desconectado, existen cuatro alternativas prácticas para recargar el teléfono utilizando elementos que tenés a mano en casa o en el vehículo.

Las baterías portátiles o powerbanks son la alternativa más eficiente y se consiguen en cualquier tienda de tecnología. Lo aconsejable es mantenerlas con carga completa en un lugar accesible y seguro para recurrir a ellas en emergencias. La elección del modelo dependerá de la capacidad de carga deseada y el tipo de uso.

Una notebook también puede funcionar como un generador de energía temporal con solo conectar el teléfono mediante un cable USB compatible. Si bien el proceso suele ser más lento y depende de la autonomía restante del equipo, resulta fundamental para recuperar un porcentaje vital de batería.

Los métodos para cargar el celular cuando se corta la luz sin aviso. Archivo Las opciones más complejas pero efectivas para cargar la batería Una solución sustentable y cada vez más popular para alimentar dispositivos pequeños durante un apagón. Hay que considerar que su efectividad depende del clima: no servirá durante la noche y en días nublados el proceso se volverá más lento.