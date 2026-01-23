Sin carne: tres comidas para el verano frescas y fáciles
Recetas frescas y fáciles para el verano: tres opciones sin carne que combinan sabor, practicidad y nutrición.
El verano invita a platos livianos, frescos y sin complicaciones. Para quienes buscan opciones sin carne, estas tres recetas combinan sabor, practicidad y nutrición, ideales para disfrutar en días calurosos.
1. Ensalada mediterránea con garbanzos
-
Ingredientes: garbanzos cocidos, tomate cherry, pepino, aceitunas negras, cebolla morada, queso feta, aceite de oliva y jugo de limón.
Preparación: mezclar todos los ingredientes en un bowl, aliñar con aceite y limón, y servir bien fría.
Tip: se puede sumar albahaca fresca para potenciar el sabor.
2. Tacos de vegetales grillados
-
Ingredientes: tortillas de maíz, zucchini, morrón, cebolla, choclo, palta y salsa de yogur.
Preparación: grillar los vegetales, rellenar las tortillas y acompañar con palta en cubos y salsa de yogur casera.
Tip: si se quiere más proteína, se pueden agregar porotos negros.
3. Gazpacho de sandía y tomate
-
Ingredientes: sandía, tomate maduro, pepino, pimiento rojo, pan duro, aceite de oliva, vinagre y sal.
Preparación: licuar todos los ingredientes hasta obtener una crema ligera y dejar enfriar en la heladera.
Tip: servir con cubitos de hielo y un toque de menta fresca.
Platos ideales para el verano
Estas recetas son rápidas, nutritivas y perfectas para quienes buscan alternativas sin carne durante el verano. Además, se pueden preparar con ingredientes accesibles y adaptarse a distintos gustos. Lo mejor es que no requieren demasiado tiempo en la cocina y permiten disfrutar de comidas saludables, refrescantes y llenas de sabor, ideales para compartir en familia o con amigos durante los días calurosos.