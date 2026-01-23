Sin carne: tres comidas para el verano frescas y fáciles

El verano invita a platos livianos, frescos y sin complicaciones. Para quienes buscan opciones sin carne, estas tres recetas combinan sabor, practicidad y nutrición, ideales para disfrutar en días calurosos.

1. Ensalada mediterránea con garbanzos

Ingredientes: garbanzos cocidos, tomate cherry, pepino, aceitunas negras, cebolla morada, queso feta, aceite de oliva y jugo de limón.

Preparación: mezclar todos los ingredientes en un bowl, aliñar con aceite y limón, y servir bien fría.

Tip: se puede sumar albahaca fresca para potenciar el sabor.

2. Tacos de vegetales grillados

Ingredientes: tortillas de maíz, zucchini, morrón, cebolla, choclo, palta y salsa de yogur.

Preparación: grillar los vegetales, rellenar las tortillas y acompañar con palta en cubos y salsa de yogur casera.

Tip: si se quiere más proteína, se pueden agregar porotos negros.

3. Gazpacho de sandía y tomate

Ingredientes: sandía, tomate maduro, pepino, pimiento rojo, pan duro, aceite de oliva, vinagre y sal.

Preparación: licuar todos los ingredientes hasta obtener una crema ligera y dejar enfriar en la heladera.

Tip: servir con cubitos de hielo y un toque de menta fresca.

gazpacho de sandia Comidas saludables que no requieren demasiado tiempo en la cocina. Foto: Archivo

Platos ideales para el verano

Estas recetas son rápidas, nutritivas y perfectas para quienes buscan alternativas sin carne durante el verano. Además, se pueden preparar con ingredientes accesibles y adaptarse a distintos gustos. Lo mejor es que no requieren demasiado tiempo en la cocina y permiten disfrutar de comidas saludables, refrescantes y llenas de sabor, ideales para compartir en familia o con amigos durante los días calurosos.