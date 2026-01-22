El "superalimento" del verano: el snack definitivo ideal para enfrentar el estreñimiento en las vacaciones

En verano el cuerpo suele estar más pesado y las personas sufren de estreñimiento cuando viajan. Las almendras son las grandes aliadas.

Las altas temperaturas del verano hacen que la alimentación se convierta en una herramienta clave no solo para la nutrición sino también para proteger al cuerpo del desgaste que provoca este tipo de clima. Las almendras aparecen como las aliadas.

Qué comer en verano En este contexto las almendras aparecen como el snack definitivo de la temporada. No se trata solo de un simple fruto seco, sino que su densidad nutricional permite tener una “armadura” contra el sol y la fatiga que se produce en los meses de verano.

Gemini_Generated_Image_k2cerik2cerik2ce El snack que va mejor en verano. Fuente: IA Gemini. Entre los beneficios que aporta la almendra en esta época aparece el alto contenido en vitamina E y antioxidantes. Se trata de componentes que actúan como un refuerzo para la salud cutánea ayudando a reparar la piel del daño oxidativo que causa la exposición solar y la deshidratación ambiental.

A diferencia de otros alimentos que pueden llegar a generar digestiones pesadas y aumentar la sensación de calor, las almendras ayudan a regular el organismo. Su aporte de magnesio y potasio colaboran en el equilibrio de los electrolitos ayudando a que el cuerpo tenga una temperatura estable. Además, combaten la hinchazón.

También en las vacaciones de verano cambian los ritmos intestinales y en este caso la fibra que aportan las almendras ayudan a mantener el tránsito regular y evitar la pesadez.