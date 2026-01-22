El pueblo del sur de Brasil poco conocido que sorprende con playas infinitas y tranquilidad total

Mostardas es un pueblo que no suele aparecer en las guías turísticas más populares de Brasil . Ubicado en el estado de Rio Grande do Sul , este destino mantiene un perfil bajo, con una vida cotidiana marcada por el ritmo del mar y la amplitud del paisaje. Aquí, el verano se vive sin apuro y sin multitudes.

Este pueblo se encuentra relativamente cerca de la frontera con Uruguay y es una opción cada vez más interesante para viajeros argentinos que buscan playas distintas, sin recorrer miles de kilómetros hacia el norte. La distancia y el entorno lo convierten en un destino accesible y, al mismo tiempo, poco explorado.

Las playas de Mostardas son uno de sus mayores atractivos. Este pueblo se apoya sobre una franja costera amplia, con arena firme y mar abierto, ideal para caminatas interminables junto al océano. Incluso en pleno verano, el espacio sobra y la sensación de libertad es constante.

A diferencia de otros destinos brasileños más desarrollados, en este pueblo no hay grandes paradores ni construcciones sobre la costa. El paisaje se mantiene casi intacto, con dunas, vegetación baja y un horizonte despejado que refuerza la idea de descanso total.

Mostardas es un pueblo de ritmo tranquilo, donde la propuesta turística no gira en torno al entretenimiento constante sino al contacto directo con la naturaleza. La observación de aves, las caminatas por la playa y los atardeceres largos forman parte de la experiencia diaria .

El Farol Cristóvão Pereira, construido en 1886, es uno de los hitos históricos del pueblo de Mostardas y un símbolo del paisaje costero del sur de Brasil.

El entorno natural está muy presente en este pueblo, que se encuentra cerca de áreas protegidas y lagunas costeras. Esa combinación de mar, campo y cielo abierto convierte a Mostardas en un destino distinto dentro del mapa turístico brasileño.

Costos más bajos y estadías sin apuro en este pueblo

Otro punto a favor de Mostardas es su perfil económico. Al tratarse de un pueblo poco conocido, los costos de alojamiento y consumo suelen ser más bajos que en balnearios famosos del sur de Brasil. Se pueden encontrar casas y posadas sencillas, pensadas para estadías largas y sin lujos innecesarios.

Este pueblo es ideal para quienes priorizan el descanso, el espacio y el paisaje por sobre la infraestructura turística. Un lugar donde el verano se vive con silencio, mar abierto y días largos frente al Atlántico.

Mostardas es, en definitiva, un pueblo de Brasil que demuestra que todavía existen playas casi vírgenes, cercanas y accesibles. Un destino para quienes buscan salir de lo conocido y disfrutar del mar sin multitudes.