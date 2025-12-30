Simple y delicioso: este verano prepará esta receta de té de durazno frío para disfrutar
Este verano prepará una bebida fresca y frutal, ideal para refrescarte en los días de calor sin complicarte en la cocina. Receta de té de durazno frío.
Cuando el calor aprieta, nada mejor que una bebida bien fresca y casera. Esta receta de té de durazno frío es ideal para el verano: aromática, liviana y muy fácil de preparar. Perfecta para tener en la heladera, reemplaza gaseosas y jugos industriales con una opción natural, frutal y rendidora para compartir en cualquier momento.
Rinde: 4 vasos grandes o 1 jarra mediana
Ingredientes para un té perfecto
-
1 litro de agua.
3 saquitos de té negro.
2 duraznos maduros.
2 a 3 cucharadas de azúcar o miel, a gusto.
Jugo de ½ limón.
Hielo, cantidad necesaria.
Opcional: hojas de menta fresca.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Calentá el litro de agua hasta que rompa hervor y retirala del fuego.
2. Agregá los saquitos de té negro y dejalos infusionar entre 5 y 7 minutos.
3. Retirá los saquitos y dejá entibiar el té.
4. Lavá los duraznos, cortalos en gajos y retirales el carozo.
5. Colocá los duraznos en una jarra y machacalos apenas para que larguen su jugo.
6. Volcá el té sobre la fruta y sumá el azúcar o miel.
7. Agregá el jugo de limón y mezclá bien hasta disolver.
8. Llevá a la heladera por al menos 1 hora para que quede bien frío.
9. Serví con mucho hielo y, si te gusta, decorá con menta fresca.
Este té frío es un clásico infaltable: como dato curioso, el té helado como el de durazno se popularizó en ferias de verano por ser más refrescante que el caliente. Para conservarlo, guardalo en una botella o jarra bien tapada en la heladera hasta 48 horas. Antes de servir, mezclá un poco para integrar sabores y disfrutarlo siempre bien fresco. ¡Refrescarte!.