Simple y delicioso: este verano prepará esta receta de té de durazno frío para disfrutar

Cuando el calor aprieta, nada mejor que una bebida bien fresca y casera. Esta receta de té de durazno frío es ideal para el verano : aromática, liviana y muy fácil de preparar. Perfecta para tener en la heladera, reemplaza gaseosas y jugos industriales con una opción natural, frutal y rendidora para compartir en cualquier momento.

1. Calentá el litro de agua hasta que rompa hervor y retirala del fuego.

Hacele frente al calor con este té de durazno frío

2 a 3 cucharadas de azúcar o miel, a gusto.

2. Agregá los saquitos de té negro y dejalos infusionar entre 5 y 7 minutos.

3. Retirá los saquitos y dejá entibiar el té .

4. Lavá los duraznos, cortalos en gajos y retirales el carozo.

5. Colocá los duraznos en una jarra y machacalos apenas para que larguen su jugo.

6. Volcá el té sobre la fruta y sumá el azúcar o miel.

7. Agregá el jugo de limón y mezclá bien hasta disolver.

8. Llevá a la heladera por al menos 1 hora para que quede bien frío.

9. Serví con mucho hielo y, si te gusta, decorá con menta fresca.

Una bebida que te encantará En verano, esta receta de té de durazno frío es ideal porque refresca y aporta un sabor frutal suave. Shutterstock

Este té frío es un clásico infaltable: como dato curioso, el té helado como el de durazno se popularizó en ferias de verano por ser más refrescante que el caliente. Para conservarlo, guardalo en una botella o jarra bien tapada en la heladera hasta 48 horas. Antes de servir, mezclá un poco para integrar sabores y disfrutarlo siempre bien fresco. ¡Refrescarte!.