Simple y delicioso: este verano prepará esta receta de té de durazno frío para disfrutar

Este verano prepará una bebida fresca y frutal, ideal para refrescarte en los días de calor sin complicarte en la cocina. Receta de té de durazno frío.

Candela Spann

Refrescante al primer sorbo: receta de té de durazno helado ideal para el verano.

Shutterstock

Cuando el calor aprieta, nada mejor que una bebida bien fresca y casera. Esta receta de de durazno frío es ideal para el verano: aromática, liviana y muy fácil de preparar. Perfecta para tener en la heladera, reemplaza gaseosas y jugos industriales con una opción natural, frutal y rendidora para compartir en cualquier momento.

Rinde: 4 vasos grandes o 1 jarra mediana

Ingredientes para un té perfecto

  • 1 litro de agua.

  • 3 saquitos de té negro.

  • 2 duraznos maduros.

  • 2 a 3 cucharadas de azúcar o miel, a gusto.

  • Jugo de ½ limón.

  • Hielo, cantidad necesaria.

  • Opcional: hojas de menta fresca.

Hacele frente al calor con este té de durazno frío
Durante el verano, esta receta suele reemplazar bebidas industriales por una opción más natural.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Calentá el litro de agua hasta que rompa hervor y retirala del fuego.

2. Agregá los saquitos de negro y dejalos infusionar entre 5 y 7 minutos.

3. Retirá los saquitos y dejá entibiar el .

4. Lavá los duraznos, cortalos en gajos y retirales el carozo.

5. Colocá los duraznos en una jarra y machacalos apenas para que larguen su jugo.

6. Volcá el sobre la fruta y sumá el azúcar o miel.

7. Agregá el jugo de limón y mezclá bien hasta disolver.

8. Llevá a la heladera por al menos 1 hora para que quede bien frío.

9. Serví con mucho hielo y, si te gusta, decorá con menta fresca.

Una bebida que te encantará
En verano, esta receta de té de durazno frío es ideal porque refresca y aporta un sabor frutal suave.

Este frío es un clásico infaltable: como dato curioso, el helado como el de durazno se popularizó en ferias de verano por ser más refrescante que el caliente. Para conservarlo, guardalo en una botella o jarra bien tapada en la heladera hasta 48 horas. Antes de servir, mezclá un poco para integrar sabores y disfrutarlo siempre bien fresco. ¡Refrescarte!.

