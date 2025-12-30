Cómo cuidarse del golpe de calor en verano: tres recomendaciones clave

Prevenir el golpe de calor en verano es clave para disfrutar la temporada sin riesgos para la salud.

El golpe de calor es una de las complicaciones más frecuentes durante el verano. Foto: Télam

El verano suele asociarse con actividades al aire libre, vacaciones y altas temperaturas. Sin embargo, el calor extremo también puede representar un riesgo para la salud si no se toman ciertos recaudos. Uno de los cuadros más frecuentes en esta época es el golpe de calor, que se produce cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura y esta supera los 40 °C.

Cómo darme cuenta de un golpe de calor Esta afección puede manifestarse con mareos, dolor de cabeza, náuseas, desorientación e incluso pérdida de conciencia. Si bien puede afectar a cualquier persona, los grupos más vulnerables son los bebés, los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Por ese motivo, la prevención resulta clave para evitar complicaciones durante los días de calor intenso.

calor pronostico verano turismo (3).jpg Ropa clara, liviana y sombreros ayudan a protegerse del sol en verano. TELAM Tips para evitarlo Uno de los pilares fundamentales es la hidratación. Se recomienda beber agua de manera frecuente, incluso sin sensación de sed, y evitar el consumo excesivo de alcohol o bebidas azucaradas, que favorecen la deshidratación. Además, incorporar frutas y verduras frescas ayuda a reponer líquidos y minerales esenciales para el organismo.

Otra medida importante es limitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación, especialmente entre las 10 y las 16. En ese rango horario, se aconseja permanecer en espacios cubiertos, usar ropa clara y liviana, proteger la cabeza y aplicar protector solar, aun cuando el cielo esté nublado. Reducir la actividad física intensa también contribuye a disminuir el riesgo.