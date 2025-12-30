Adiós a la pileta clásica: la tendencia del verano que apuesta por contenedores

En verano, las piletas de contenedores se consolidan como una alternativa moderna, sustentable y fácil de instalar.

Las piletas de contenedores marcan tendencia en el verano 2026. Foto: Pinterest

El verano 2026 confirma una tendencia que ya se insinuaba en redes sociales y proyectos de arquitectura alternativa: las piletas hechas a partir de contenedores marítimos. Lejos de la clásica pileta de material o lona, este formato se impone como una opción moderna, funcional y adaptable a distintos espacios, tanto urbanos como rurales.

Diseño industrial y practicidad para la pileta Estos contenedores de carga son reacondicionados, impermeabilizados y equipados con sistemas de filtrado, escaleras y, en algunos casos, paneles vidriados que permiten ver el interior del agua. El resultado es una estructura robusta, de líneas industriales, que combina diseño contemporáneo con menor tiempo de instalación.

Versatilidad y sustentabilidad Uno de los principales atractivos de este tipo de piletas es su versatilidad:

Se instalan sobre el suelo sin grandes excavaciones.

Se adaptan a patios pequeños o terrenos irregulares. Además, el uso de contenedores reciclados las vincula con una lógica de construcción sustentable, cada vez más valorada en el diseño de exteriores.

shutterstock_1383806642 Reutilizan contenedores marítimos reacondicionados, impermeabilizados y equipados con sistemas de filtrado. Foto: Shutterstock Mantenimiento y tecnología Estas piletas requieren menos obra previa y permiten incorporar tecnología como: