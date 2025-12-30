Alerta por ola de calor en Ciudad de Buenos Aires: el SAME asistió a más de 200 personas

La ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires se hace notar: el Sistema de Atención Médica de Emergencias ( SAME ) asistió a más de 200 personas que se vieron afectadas por las altas temperaturas.

Así lo informó el último informe oficial, el cual detalló que este lunes se le brindó ayuda a 208 adultos y 11 menores. Además, 41 personas necesitaron ser trasladadas a hospitales porteños.

Todos los datos fueron obtenidos desde el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISeP). Asimismo, en este marco, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad .

El plan de acción consiste en el funcionamiento de 252 refugios climáticos en toda la Ciudad de Buenos Aires . Según indicó Macri , el objetivo es “brindar alivio y protección a los vecinos, donde pueden refrescarse y tener un momento de descanso ante el calor agobiante mientras cumplen con sus actividades cotidianas”.

Por otro lado, el Jefe de Gobierno destacó que se activaron las guardias preventivas por cortes en el suministro eléctrico en puntos críticos que incluyen el uso de generadores propios . Esto permite, por ejemplo, dar un auxilio rápido para destrabar un ascensor, asistir a una persona mayor, a un electrodependiente, o proveer luces de emergencia.

Además, se reforzaron todos los equipos de emergencias, como el SAME, incluidos los servicios aéreos y nocturnos, el cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.

Jorge Macri Alberto Crescenti Casa de Gobierno Jorge Macri presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad. GCBA

Asimismo, se ampliaron los servicios de atención que ofrecen las 17 Estaciones Saludables en parques y plazas de la Ciudad, donde los vecinos pueden hidratarse y acceder a controles básicos con equipos especializados.

Cuáles son todos los refugios climáticos de la Ciudad de Buenos Aires

Por intermedio de Boti (el WhatsApp de la Ciudad: 11-5050-0147), cada vecino puede consultar el refugio que tiene más cerca de su domicilio. Además, se puede consultar el mapa de todos los refugios a través de este enlace.