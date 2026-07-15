Si tenés un frasco de perfume viejo, guardás un tesoro: cómo usarlo y por qué

Transformá tus frascos de perfume vacíos en prácticos difusores para el hogar y dale un toque decorativo único.

Cuando terminamos una fragancia solemos desechar el envase. Sin embargo, pocos saben que los frascos de vidrio tardan aproximadamente 4.000 años en degradarse por completo, sumado a la enorme cantidad de recursos y energía que requiere su fabricación original. Por eso, antes de tirarlo a la basura, te traemos una idea creativa para reciclar tu botella de perfume y convertirla en una pieza clave de la decoración de tu casa.

La propuesta más viral y difundida en las redes sociales consiste en transformar los envases en aromatizadores de ambientes (o difusores de varillas). El proceso es muy sencillo: el primer paso consiste en retirar suavemente y con la ayuda de una pinza el pico difusor original de metal o plástico. Luego, es fundamental lavar el frasco en profundidad utilizando agua tibia y jabón neutro, asegurándote de eliminar por completo cualquier resto de la fragancia anterior que pueda alterar el nuevo aroma de tu hogar.

Para aportarle un toque de distinción y estilo a tu nuevo difusor, podés pintarlo con laca o pintura especial para vidrios. La gran ventaja de la laca es que mantiene la transparencia del envase, permitiendo ver el líquido en su interior para saber con exactitud cuándo es momento de reponerlo. También podés sumar detalles personalizados utilizando hilos de yute, cintas decorativas o pequeños stickers minimalistas que combinen con la estética de tu habitación. Por último, solo debés incorporar una tapa o pico de boca ancha y colocar las clásicas varillas de madera o bambú.

Convertí tu frasco de perfume viejo en un auténtico difusor de perfume para ambiente. Shutterstock Los perfumes en tendencia para el hogar Las tendencias actuales en perfumería para el hogar priorizan la calma, el bienestar y el lujo silencioso. Hoy se imponen las notas botánicas frescas, los toques gourmand y las esencias de carácter mineral.

La clave del éxito radica en saber ubicar cada aroma según el ambiente: