Si mezclás yogur con gelatina de frutillas prepararás un postre súper saludable
Una receta fácil y económica para preparar un postre cremoso de yogur con gelatina de frutilla, ideal para disfrutar en cualquier momento del año.
El postre de yogur con gelatina de frutilla es una de esas recetas fáciles, económicas y refrescantes que siempre salen bien. Con apenas unos pocos ingredientes se consigue un postre bien cremoso, aireado y con un delicioso sabor a frutilla, ideal para disfrutar en cualquier época del año. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir una textura tipo mousse: esperá a que la gelatina de frutilla esté tibia antes de mezclarla con el yogur. Así se integra perfectamente y el postre queda suave, homogéneo y sin grumos.
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
10 minutos y 3 horas de frío
Tiempo total de preparación
3 horas 10 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Postres
Ingredientes
- 1 sobre (85 g) de gelatina sabor frutilla
- 250 ml de agua caliente
- 250 ml de agua fría
- 500 gr de yogur natural o griego
- Frutillas frescas (para decorar)
Pasos
- Disolvé la gelatina de frutilla en el agua caliente, mezclando hasta que no queden cristales.
- Incorporá el agua fría y dejá que la preparación repose hasta que esté tibia.
- Colocá el yogur en un bowl
- El gran secreto de esta receta es incorporar la gelatina de frutilla cuando esté tibia, mezclando constantemente con un batidor de mano. De esta forma el postre queda mucho más cremoso y uniforme.
- Volcá la preparación en copas o moldes individuales
- Llevá a la heladera durante 3 horas, o hasta que el postre esté completamente firme
- Decorá con frutillas frescas y unas hojas de menta antes de servir.