Si mezclás yogur con gelatina de frutillas prepararás un postre súper saludable

Pasos

Disolvé la gelatina de frutilla en el agua caliente, mezclando hasta que no queden cristales.

Incorporá el agua fría y dejá que la preparación repose hasta que esté tibia.

Colocá el yogur en un bowl

El gran secreto de esta receta es incorporar la gelatina de frutilla cuando esté tibia, mezclando constantemente con un batidor de mano. De esta forma el postre queda mucho más cremoso y uniforme.

Volcá la preparación en copas o moldes individuales

Llevá a la heladera durante 3 horas, o hasta que el postre esté completamente firme