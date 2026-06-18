Si eres joven y no ganas músculo, esto es lo que realmente marca la diferencia

Ni más pesas ni más horas de gimnasio: esto es lo que debes priorizar para ganar músculo. Si eres joven y entrenas y no ves resultados, estas son las razones.

No todo depende del gimnasio. Si eres joven, y entrenas varias veces por semana, y aun así sientes que tu masa muscular no crece, debes saber que la ganancia de músculo está relacionada con el ejercicio, la alimentación, el descanso y algunos hábitos diarios también tienen un papel fundamental.

Qué debe priorizar una persona joven para ganar músculo Uno de los aspectos más importantes es el consumo adecuado de proteínas. Este nutriente participa en la reparación y construcción del tejido muscular después del entrenamiento. Alimentos como huevos, pescado, pollo, carne magra, lácteos, legumbres y frutos secos suelen formar parte de una alimentación orientada al desarrollo muscular.

La cantidad total de energía que recibe el cuerpo también influye. Cuando una persona entrena con frecuencia, pero consume pocas calorías, el organismo tiene menos recursos para crear nuevo tejido muscular. Por eso, una alimentación equilibrada resulta tan importante como la actividad física.

El descanso es otro factor que muchas veces pasa desapercibido. Durante el sueño ocurren procesos relacionados con la recuperación muscular y la producción de hormonas vinculadas al crecimiento. Dormir entre siete y nueve horas por noche suele figurar entre las recomendaciones de los especialistas en salud y deporte.