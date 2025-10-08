Según la inteligencia artificial, este es el pueblo más pintoresco de Argentina

La inteligencia artificial eligió un pueblo patagónico como uno de los destinos más encantadores de Argentina.

Un destino escondido rodeado de bosques, montañas y el lago que le da nombre, fue el elegido por la inteligencia artificial.

Argentina se destaca por tener decenas de destinos turísticos sacados de una película, muy distintos entre sí. Sin embargo, al ser consultada sobre el lugar más pintoresco, la inteligencia artificial no duda en elegir un pueblo de la Patagonia como preferido.

Si bien en esta zona se encuentran destinos únicos como Bariloche, Villa La Angostura o San Martín de los Andes, la IA eligió Lago Puelo, en la provincia de Chubut, como uno de los más encantadores del país.

chubut lago puelo vacaciones turismo turistas viajes 2.jpg Lago Puelo, el pueblo patagónico menos conocido que la IA eligió como el más pintoresco de Argentina. Télam Qué hace especial a Lago Puelo, según la inteligencia artificial La razón es clara: a diferencia de los destinos más conocidos, “Lago Puelo conserva un aire de tranquilidad y autenticidad que lo hace especial”, según la IA. Ubicado a orillas del lago que le da nombre y rodeado de bosques y montañas, el pueblo combina paisajes de postal con un espíritu artesanal y una vida cultural sorprendentemente activa para su tamaño.

El algoritmo destacó su naturaleza casi intacta, los senderos escondidos, las playas del lago y la calidez de su gente. Además, valoró la cercanía del Parque Nacional Lago Puelo, un verdadero tesoro para quienes buscan desconectarse del ruido de la ciudad y reconectar con la naturaleza.