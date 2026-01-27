Según la Inteligencia Artificial, este es el horario ideal para irse a dormir en verano

La Inteligencia Artificial señala que en verano los días duran más, por eso hay que hacer un orden de los horarios nocturnos.

Las altas temperaturas junto con los días más largos de verano hacen que las personas tengan menos horas de sueño porque se acuestan más tarde, ya que la luz del día dura más tiempo. Sin embargo, la Inteligencia Artificial tiene una serie de recomendaciones.

Inteligencia Artificial y sueño Los especialistas en medicina del sueño y cronobiología señalan que la hora exacta para ir a dormir depende del cronotipo de cada persona. Sin embargo, el margen ideal para el verano está situado entre las 22.30 y las 23.30.

Este horario que plantea la IA no es caprichoso sino biológico. Para que el cerebro pueda segregar melatonina (hormona del sueño) se necesitan dos factores clave que en verano escasean: oscuridad y un descanso de la temperatura corporal.

el-insomnio-es-un-padecimiento-que-puede-provocar-graves-problemas-la-salud-foto-abc En verano cuesta más conciliar el sueño por el calor. Archivo MDZ Para poder concentrarse en el sueño el cuerpo necesita bajar la temperatura aproximadamente un grado y con noches que superan los 25 grados el proceso se ralentiza. Acostarse muy temprano puede provocar después insomnio por termorregulación.

Hay que tener en cuenta que en verano anochece más tarde. La exposición a la luz solar hasta pasadas las 20 retrasa la producción de melatonina, desplazando naturalmente la ventana de sueño hacia la medianoche.