Sangre y luto en Bogotá: el ataque que paralizó Sin senos sí hay paraíso 4

El violento ataque en Bogotá que terminó con la vida de dos miembros de Sin senos sí hay paraíso 4. No habrá grabaciones.

La tragedia golpeó al set de grabación en Bogotá. Dos trabajadores de la famosa serie "Sin senos sí hay paraíso" perdieron la vida tras un violento ataque con arma blanca el pasado sábado. Nicolás Perdomo y Henry Benavides murieron mientras cumplían sus labores en el barrio Los Laches. La producción suspendió todas sus actividades este lunes como homenaje y señal de respeto ante el horror vivido.

Crisis y suspensión total tras el doble homicidio en Bogotá El equipo de Telemundo Studios filmaba escenas cerca del Instituto Roosevelt cuando ocurrió la agresión. Un joven de 24 años atacó con un arma cortopunzante a un conductor de la serie. Un segundo integrante intentó defender a su compañero y también recibió heridas fatales en el sitio. El atacante falleció durante el forcejeo con otras personas que intentaron detener la masacre.

carmen El elenco también está de luto.

La Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales exige frenar el rodaje de forma definitiva hasta aclarar los hechos. Piden una investigación transparente que determine si existieron fallos de seguridad graves en la locación. La Fiscalía General de la Nación analiza si el agresor tenía antecedentes recientes por portar armas. Los actores y directores están en shock y pidieron detener el trabajo por miedo.

Carmen Villalobos se enteró de la noticia antes de recibir un premio y se lo dedicó a sus compañeros de la producción de Sin senos sí hay paraíso. Luego en sus redes se despidió y les dedicó un mensaje a cada una de las víctimas.