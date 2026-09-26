Samsung Galaxy S25 Ultra: el potente celular que Walmart vende con una gran diferencia de precio

El Samsung Galaxy S25 Ultra, aclamado por sus cámaras profesionales y pantalla grande, se encuentra disponible en Walmart con un precio significativamente menor que en Argentina.

El Samsung Galaxy S25 Ultra se destaca entre las ofertas de Walmart. El celular llama la atención por su combinación de prestaciones pensadas para usuarios exigentes, que necesitan una pantalla de grandes dimensiones, cámaras con resultados profesionales, 12 GB de RAM y conectividad 5G.

La publicación de Walmart llama la atención porque el celular está publicado por 17.990 pesos mexicanos(1.560.377 pesos argentinos). Esta oferta resulta tentadora porque en tiendas online argentinas se encuentra disponible cerca de los 2 millones de pesos. Además, se trata de un dispositivo desbloqueado, por lo que permite traerlo a Argentina y escoger la compañía telefónica que se desea.

Para traer el celular desde México a Argentina por courier privado, debés utilizar el régimen de pequeños envíos de ARCA. Los celulares pagan un arancel de importación del 0%, más el 21% de IVA y posibles tasas de estadística dependiendo del valor total del producto. Solo necesitás el CUIT/CUIL y Clave Fiscal con nivel de seguridad 3.

El celular Samsung Galaxy S25 está de oferta en Walmart. Shutterstock Por qué comprar el Samsung Galaxy S25 Ultra El Samsung S25 Ultra es conocido por su pantalla de 6,9 pulgadas que permite mirar contenido multimedia para navegar, trabajar o utilizar diferentes aplicaciones. El panel ofrece colores brillantes y detalles precisos, ideal para mirar series, películas y videos.