Saborea la cocina española con este cerdo asado al vino tinto que te dejará sin aliento
Este cerdo asado al vino tinto se consolida como una de las recetas más sabrosas de la gastronomía española, perfecta para sorprender en reuniones.
El cerdo asado al vino tinto es una de las recetas más sabrosas de la gastronomía española, perfecta para reuniones familiares y comidas de celebración. La cocción lenta permite que la carne quede tierna y jugosa, mientras que el vino tinto aporta profundidad y un aroma irresistible al conjunto.
Dentro de la cocina tradicional española, este plato destaca por su sencillez y por la riqueza de sus sabores. Podrás preparar un asado lleno de matices utilizando ingredientes accesibles y siguiendo unos pasos muy fáciles para conseguir un resultado digno de cualquier mesa festiva.
FICHA
Ingredientes
- 1,5 kg de lomo o cabecero de cerdo
- 500 ml de vino tinto
- 4 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de tomillo
- 1 cucharadita de romero
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Precalienta el horno a 180 °C. Coloca el cerdo en una fuente para horno y condiméntalo con sal, pimienta, tomillo y romero.
- Añade los ajos machacados, el aceite de oliva virgen extra y el vino tinto alrededor de la carne.
- Hornea durante 1 hora y 30 minutos, regando la pieza de vez en cuando con sus propios jugos para mantenerla jugosa.
- Cuando la carne esté tierna y dorada, retírala del horno y déjala reposar 10 minutos antes de cortarla.
- Sirve el cerdo acompañado de la salsa de vino tinto resultante de la cocción.