Rincón verde: las plantas más resistentes para tu patio y balcón
Las plantas de interior ultra resistentes que cambiarán el aspecto de tu patio y balcón. Sobreviven sin problemas.
Estas plantas sobreviven a todo. Sus hojas fuertes resisten espacios con sombra y pocos cuidados. Incorporar estas especies garantiza un rincón verde duradero en tu patio y balcón.
Las cinco mejores opciones para decorar patio y balcón
La zamioculca destaca por su capacidad para almacenar agua en sus raíces gruesas. Soporta esquinas oscuras y riegos muy distanciados sin sufrir daños en sus hojas brillantes. El lugar ideal para ubicarla es una mesa auxiliar en la zona más protegida del patio.
La lengua de suegra resiste variaciones de temperatura y tolera períodos largos de sequía. Sus hojas erguidas filtran el aire y aportan una estructura visual limpia al entorno. Conviene situarla cerca de paredes o pasillos donde reciba luz indirecta durante todo el día.
La aglaonema ofrece patrones de color variados que aportan vida a zonas apagadas. Prefiere ambientes cálidos y no soporta el sol directo porque sus hojas sufren quemaduras. El sitio perfecto para colocarla es bajo la sombra de un toldo o techo protector.
El potus crece con rapidez y se adapta tanto a macetas colgantes como a soportes verticales. Sus ramas caen con elegancia y toleran fallos ocasionales en la frecuencia de riego. Resulta ideal para colgar en vigas o colocar sobre estantes altos del patio.
El ficus aporta un estilo elegante gracias a sus hojas grandes de verde intenso. Necesita un espacio amplio para desarrollarse con libertad y requiere algo de luz filtrada. Su ubicación idónea es un rincón amplio protegido de las corrientes fuertes de aire.