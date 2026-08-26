Rincón verde: las plantas más resistentes para tu patio y balcón

Las plantas de interior ultra resistentes que cambiarán el aspecto de tu patio y balcón. Sobreviven sin problemas.

Estas plantas sobreviven a todo. Sus hojas fuertes resisten espacios con sombra y pocos cuidados. Incorporar estas especies garantiza un rincón verde duradero en tu patio y balcón.

Las cinco mejores opciones para decorar patio y balcón La zamioculca destaca por su capacidad para almacenar agua en sus raíces gruesas. Soporta esquinas oscuras y riegos muy distanciados sin sufrir daños en sus hojas brillantes. El lugar ideal para ubicarla es una mesa auxiliar en la zona más protegida del patio.

Foto: SHUTTERSTOCK La lengua de suegra resiste variaciones de temperatura y tolera períodos largos de sequía. Sus hojas erguidas filtran el aire y aportan una estructura visual limpia al entorno. Conviene situarla cerca de paredes o pasillos donde reciba luz indirecta durante todo el día.

Dónde ubicarla, según el Feng Shui. Shutterstock La aglaonema ofrece patrones de color variados que aportan vida a zonas apagadas. Prefiere ambientes cálidos y no soporta el sol directo porque sus hojas sufren quemaduras. El sitio perfecto para colocarla es bajo la sombra de un toldo o techo protector.

El potus crece con rapidez y se adapta tanto a macetas colgantes como a soportes verticales. Sus ramas caen con elegancia y toleran fallos ocasionales en la frecuencia de riego. Resulta ideal para colgar en vigas o colocar sobre estantes altos del patio.