Rihanna reaparece más atrevida que nunca: acá las candentes fotos

Rihanna y una campaña que enciende San Valentín. Las fotos que confirman el nuevo poder fashion de la artista.

Ella impresiona sin pedir permiso. Rihanna vuelve a escena con una nueva campaña para Savage x Fenty. Es la primera tras ser mamá por tercera vez. Lejos de los escenarios, la artista enfoca su energía en la moda y la belleza. Las fotos confirman un regreso poderoso.

Las fotos de Rihanna: puro fuego Es la primera campaña de la marca tras el nacimiento de su tercer hijo en septiembre pasado. Rihanna eligió un perfil bajo en la música y apostó por sus empresas. El lanzamiento ha sido tremendo.

rihanna4 Para anunciar la colección, la cantante publicó fotos en Instagram con una frase provocadora "Afrodita era una salvaje". La línea celebra San Valentín y gira en torno a Afrodita. El set muestra columnas griegas cubiertas de hiedra. El rojo pasión domina la escena y marca el tono de una propuesta intensa y sensual.

rihanna6 En las primeras imágenes luce un corpiño negro con relleno y estampado de rosas rojas. El diseño suma encaje floral y detalles cuidados. La prenda se completa con una bata a juego. La elección resalta la silueta y refuerza la identidad visual de la colección.

rihanna2 Luego cambia a un conjunto rojo liso de encaje floral. El corpiño armado destaca el escote con volados. La bombacha colaless equilibra el conjunto. Las joyas elevan el estilismo con una gargantilla de brillantes y un anillo con piedra violeta.