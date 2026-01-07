Tini marcó tendencia este verano: microbikinis y pañuelos combinados

El verano de Tini en el Caribe que encendió la moda playera. Pañuelos, color y sol. Relax total con amigas y De Paul.

Tini Stoessel eligió el Caribe para abrir 2026 entre sol y mar. Lo hizo rodeada de afectos y lejos del ruido. El foco estuvo en los looks playeros y en una actitud relajada. Unas combinaciones de microbikinis y pañuelos de colores que marcarán el verano.

Tini se roba el verano con sus looks Tini viajó junto a Rodrigo de Paul y un grupo reducido de amigas. El plan fue claro: playa, charlas largas y días sin agenda. En las fotos se destacó un cambio sutil en su imagen. El cabello rubio, más claro, enmarcó un rostro con maquillaje mínimo, piel al natural. Un estilo que conectó rápido con sus fans.

tini4 Los outfits fueron protagonistas del álbum. Microbikinis en tonos vibrantes dominaron la escena. Rosas, verdes y celestes contrastaron con el paisaje. Cada conjunto mantuvo una línea simple. El mensaje fue claro: comodidad y color para los días de calor intenso.

tini5 Los pañuelos en la cabeza sumaron un detalle fuerte. No solo protegieron del sol, también marcaron una referencia estética clara. Anudados de distintas formas, acompañaron cada look. Este accesorio regresó con fuerza a la playa. La combinación con bikinis pequeños generó impacto visual.