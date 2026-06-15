Riego nutritivo: para qué sirve mezclar cáscaras de banana y vinagre

A veces mantener un jardín radiante no es tan simple como parece. Sin embargo, se pueden usar productos ecológicos y seguros para el hogar que tienen excelentes resultados: cáscara de banana y vinagre . Cuando se combinan se obtiene un elixir de nutrientes.

Esta combinación no se elige al azar, está basada se basa en el aprovechamiento máximo de dos elementos cotidianos. Por un lado, el poder de la banana que es una mina de oro de potasio, fósforo y magnesio, tres minerales indispensables para la floración y el fortalecimiento de las raíces.

Mientras que el vinagre actúa como un catalizador que acelera la descomposición de la materia orgánica , logrando que los minerales se liberen en tiempo récord. Al mismo tiempo, aporta un toque de acidez ideal para regular el pH de la tierra y funciona como un escudo preventivo contra hongos y ciertas plagas.

Tres usos indispensables que se pueden realizar con las cáscaras de la banana Foto: Shutterstock

Para aprovechar al máximo este abono líquido sin poner en riesgo la salud del sustrato, es vital seguir el proceso de dilución correcto. Colocar las cáscaras de banana en un envase limpio. Luego cubrirlas por completo con vinagre .

Ese frasco tapado debe dejarse en reposo al menos durante 48 horas para que se concentren los nutrientes. Pasado ese tiempo, se aconseja colocar el líquido y mezclarlo en partes iguales con agua. Nunca se debe aplicar el vinagre puro sobre la tierra.

Este riego nutritivo se puede usar una vez por semana en ejemplares que muestren signos de debilidad, tanto en macetas como en canteros o huertas urbanas.

Debido al carácter ácido del vinagre, este fertilizante es la debilidad de las especies acidófilas o de climas tropicales. Plantas como las orquídeas, hortensias, azaleas, y cultivos como los tomates y las frutillas se verán fuertemente beneficiados.