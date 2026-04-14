Resiliencia: los hábitos que ayudan a superar momentos difíciles sin rendirse

No es suerte. Es resiliencia . La capacidad de adaptarse y seguir adelante tras momentos difíciles marca la diferencia. Estudios en American Psychological Association señalan que no es un rasgo fijo. Se entrena con hábitos saludables . Y lo mejor: cualquier persona puede desarrollarla con acciones simples.

Aceptar la realidad es el primer paso. No se trata de negar el dolor, sino de reconocer lo que ocurre. Según expertos, enfrentar los hechos reduce el estrés y permite tomar decisiones con mayor claridad. Este enfoque evita quedar atrapado en la frustración.

Cuidar los vínculos también influye. Hablar con familiares o amigos genera apoyo emocional. Las personas con redes sociales sólidas afrontan mejor las crisis. Sentirse acompañado reduce la ansiedad y mejora la recuperación ante eventos difíciles.

La resiliencia tóxica lleva a trastornos como la ansiedad, es estrés y la depresión Foto: Shutterstock

La resiliencia tóxica lleva a trastornos como la ansiedad, es estrés y la depresión Foto: Shutterstock

Otro punto es manejar los pensamientos. Identificar ideas negativas y cambiarlas por enfoques más útiles ayuda a sostener el ánimo. La terapia cognitiva respalda esta práctica. Pensar de forma equilibrada impacta en las emociones y en la conducta diaria.

Tener objetivos claros da dirección. Metas pequeñas y alcanzables generan sensación de avance. Cada logro suma confianza. Este proceso refuerza la motivación y ayuda a mantener el enfoque en momentos complejos.

El cuidado personal también cuenta. Dormir bien, hacer actividad física y mantener una alimentación adecuada fortalecen el cuerpo y la mente. La ciencia muestra que el ejercicio reduce el estrés y mejora el estado de ánimo.

Aprender de la experiencia marca una diferencia. Analizar lo vivido permite encontrar sentido y crecimiento. Muchas personas que superan crisis reportan cambios positivos en su forma de ver la vida.