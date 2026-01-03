Presenta:

Receta rendidora de verano: budín de pan casero paso a paso ¡un postre delicioso!

Este budín es una receta ideal como postre de verano. Cremoso, simple y perfecto para aprovechar pan viejo sin desperdiciar. ¡Prepáralo y disfruta!

Candela Spann

Esta receta de verano de budín de pan se ganará tu corazón
Imagen creada con IA

Esta receta de budín de pan es un clásico de la cocina argentina que también funciona en verano cuando se sirve bien frío. Cremoso, rendidor y reconfortante, es ideal para aprovechar pan viejo y transformarlo en un postre simple, casero y lleno de sabor. Prepararlo es bastante sencillo y verás que no tiene complicaciones. ¡A cocinar!

El budín de pan se convierte en la receta de verano estrella de los argentinos
Ingredientes

  • Pan del día anterior, 300 g

  • Leche, 1 litro

  • Huevos, 4 unidades

  • Azúcar, 200 g

  • Esencia de vainilla, 1 cucharadita

  • Ralladura de limón, 1 cucharadita

  • Caramelo, cantidad necesaria

Paso a paso para lograr el budín de pan perfecto

  • Cortar el pan en trozos y colocarlo en un bowl grande.

  • Calentar la leche y volcarla sobre el pan, dejando reposar hasta que se ablande.

  • Procesar o pisar hasta lograr una mezcla homogénea.

  • Agregar los huevos, el azúcar, la vainilla y la ralladura de limón.

  • Mezclar bien hasta integrar.

  • Cubrir una budinera con caramelo.

  • Volcar la preparación y cocinar a baño María en horno medio por 50–60 minutos.

  • Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de desmoldar.

Servido frío, el budín de pan gana firmeza y sabor.
De la cocina a la mesa

El budín de pan es uno de esos postres que atraviesan generaciones. Bien frío, se vuelve una opción ideal para los días calurosos, acompañado con dulce de leche o crema. Su textura suave y su sabor casero lo convierten en un cierre perfecto para cualquier comida. Además, es una receta económica y rendidora, ideal para preparar con anticipación. Cada porción resume tradición, aprovechamiento y ese gusto a cocina de casa que nunca pasa de moda. Un clásico argentino que siempre vuelve. ¡A disfrutar!

