Receta rendidora de verano: budín de pan casero paso a paso ¡un postre delicioso!
Este budín es una receta ideal como postre de verano. Cremoso, simple y perfecto para aprovechar pan viejo sin desperdiciar. ¡Prepáralo y disfruta!
Esta receta de budín de pan es un clásico de la cocina argentina que también funciona en verano cuando se sirve bien frío. Cremoso, rendidor y reconfortante, es ideal para aprovechar pan viejo y transformarlo en un postre simple, casero y lleno de sabor. Prepararlo es bastante sencillo y verás que no tiene complicaciones. ¡A cocinar!
Ingredientes
-
Pan del día anterior, 300 g
Leche, 1 litro
Huevos, 4 unidades
Azúcar, 200 g
Esencia de vainilla, 1 cucharadita
Ralladura de limón, 1 cucharadita
Caramelo, cantidad necesaria
Paso a paso para lograr el budín de pan perfecto
-
Cortar el pan en trozos y colocarlo en un bowl grande.
Calentar la leche y volcarla sobre el pan, dejando reposar hasta que se ablande.
Procesar o pisar hasta lograr una mezcla homogénea.
Agregar los huevos, el azúcar, la vainilla y la ralladura de limón.
Mezclar bien hasta integrar.
Cubrir una budinera con caramelo.
Volcar la preparación y cocinar a baño María en horno medio por 50–60 minutos.
Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de desmoldar.
De la cocina a la mesa
El budín de pan es uno de esos postres que atraviesan generaciones. Bien frío, se vuelve una opción ideal para los días calurosos, acompañado con dulce de leche o crema. Su textura suave y su sabor casero lo convierten en un cierre perfecto para cualquier comida. Además, es una receta económica y rendidora, ideal para preparar con anticipación. Cada porción resume tradición, aprovechamiento y ese gusto a cocina de casa que nunca pasa de moda. Un clásico argentino que siempre vuelve. ¡A disfrutar!