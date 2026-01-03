Receta rendidora de verano: budín de pan casero paso a paso ¡un postre delicioso!

Esta receta de budín de pan es un clásico de la cocina argentina que también funciona en verano cuando se sirve bien frío. Cremoso, rendidor y reconfortante, es ideal para aprovechar pan viejo y transformarlo en un postre simple, casero y lleno de sabor. Prepararlo es bastante sencillo y verás que no tiene complicaciones. ¡A cocinar!

El budín de pan se convierte en la receta de verano estrella de los argentinos

Dejar enfriar y llevar a la heladera antes de desmoldar.

Volcar la preparación y cocinar a baño María en horno medio por 50–60 minutos.

Agregar los huevos , el azúcar , la vainilla y la ralladura de limón .

Calentar la leche y volcarla sobre el pan, dejando reposar hasta que se ablande.

Cortar el pan en trozos y colocarlo en un bowl grande.

Servido frío, el budín de pan gana firmeza y sabor. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El budín de pan es uno de esos postres que atraviesan generaciones. Bien frío, se vuelve una opción ideal para los días calurosos, acompañado con dulce de leche o crema. Su textura suave y su sabor casero lo convierten en un cierre perfecto para cualquier comida. Además, es una receta económica y rendidora, ideal para preparar con anticipación. Cada porción resume tradición, aprovechamiento y ese gusto a cocina de casa que nunca pasa de moda. Un clásico argentino que siempre vuelve. ¡A disfrutar!