Quién es el influencer ruso que vive en Mendoza, ayuda en la calle y espera a su primer hijo

El influencer ruso que emociona en Mendoza y conquista las redes. Regalos, abrazos, sorpresas y casado con una mendocina.

Un joven ruso camina por Mendoza y cambia rutinas sin aviso. Lo hace con gestos simples. Sus videos recorren redes y cruzan fronteras. Detrás de cada abrazo y cada regalo hay historias reales que conectan con miles de personas y lo volvieron viral. También ha recorrido San Rafael, San Juan y Alvear.

Quién es este influencer ruso Parviz Benazirov es un influencer ruso de 26 años que vive en Mendoza desde hace un tiempo. Su nombre se volvió viral por una razón clara: ayuda a desconocidos en la vía pública. Sus acciones se graban y se comparten, pero el foco no está en él, sino en quienes se cruzan en su camino.

Embed - Ruso2 En redes aparece como @holaparviz en Instagram, YouTube y TikTok. Entre jóvenes, su figura ya es reconocida. Sus números crecen y sus publicaciones logran miles de visualizaciones. Aunque fuera de ese mundo su nombre no siempre suena, su impacto social es visible.

En el centro mendocino se lo ve acercarse a personas al azar. A veces regala comida, otras veces ropa o dinero. También ha sorprendido con empanadas durante el 25 de mayo en la Peatonal. En otra ocasión pagó tanques llenos de nafta.

Uno de sus contenidos más conocidos es el cartel de “abrazos gratis”. Se instaló en plazas como Francia o San Martín de San Rafael y esperaba. La respuesta fue inmediata. Personas de todas las edades se acercaron y cumplieron el pedido. El momento duró segundos, pero el efecto quedó.