Cuál es la película de Netflix que superó los 482 millones de vistas en 6 meses y no te podés perder

El film, que Sony descartó para los cines, se convirtió en el mayor acierto estratégico de Netflix en los últimos años.

El universo de la animación ha dado un vuelco inesperado que dejó a toda la industria del streaming boquiabierta. Mientras muchos esperaban que los tanques de siempre lideraran los rankings, Las guerreras K-Pop se consolidó como el fenómeno absoluto de Netflix durante el 2025 y lo que va del 2026.

guerreras kpop (1) 'Las guerreras K-Pop' rompió todos los moldes y es el contenido más exitoso de Netflix en el último año. Netflix La plataforma roja confirmó cifras que rozan lo absurdo: la película sumó la friolera de 482 millones de visualizaciones solo en la segunda mitad del año pasado, transformándose en el auténtico caballo de batalla de la compañía y superando con comodidad a los grandes favoritos de la audiencia.

La insólita historia detrás del éxito de las Guerreras K-Pop Las guerreras K-pop - traíler Lo más curioso de este éxito sin precedentes es su origen. Originalmente, el proyecto pertenecía a Sony, pero en un movimiento que hoy debe generar arrepentimiento en sus oficinas, la productora “no lo vieron claro” y decidió venderle los derechos a Netflix para evitar el paso por las salas de cine.

Desde su lanzamiento el pasado 20 de junio, la película no solo no paró de crecer, sino que todavía hoy se mantiene firme dentro del top 10 semanal, demostrando una vigencia que muy pocos títulos logran sostener en el ecosistema del on demand.

guerreras kpop El film fue rechazado por Sony para su estreno en cines y terminó siendo un negocio redondo para el streaming. Netflix Para tomar dimensión del impacto, basta con mirar el segundo puesto del semestre. La medalla de plata quedó para la película Terminagolf 2, el esperado regreso de Adam Sandler, que alcanzó los 135 millones de visualizaciones. Aunque la comedia fue un éxito rotundo para la plataforma, la brecha con el fenómeno animado es abismal.