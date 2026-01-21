El influencer Parviz Benazirov volvió a generar polémica al improvisar una pileta en la caja de una camioneta y subir el video a sus redes.

El influencer ruso radicado en Mendoza publicó un video que generó cuestionamientos por su imprudencia en la vía pública.

Parviz Benazirov, el influencer ruso que vive en Mendoza y cuenta con millones de seguidores, volvió a generar repercusión en redes sociales tras compartir un video en el que aparece dentro de una pileta improvisada instalada en la caja de una camioneta 4x4, mientras circula por distintos sectores de la provincia.

La grabación despertó una fuerte ola de críticas entre sus seguidores, quienes le remarcaron los riesgos de su conducta y le advirtieron sobre eventuales sanciones por parte de las autoridades. Otros usuarios señalaron especialmente la peligrosidad de la escena, teniendo en cuenta que su esposa cursa un embarazo.

Video: la nueva y peligrosa locura del influencer ruso que vive en Mendoza Video: la nueva y peligrosa locura del influencer ruso que vive en Mendoza El creador de contenidos había ganado notoriedad en la provincia por sus videos de ayuda social y desafíos virales, como la entrega de dinero y ropa en espacios públicos, acciones que le permitieron posicionarse rápidamente en plataformas digitales.

No es la primera controversia de Parviz Benazirov en Mendoza El episodio recordó otro momento controvertido protagonizado por Benazirov en junio pasado, cuando organizó una entrega masiva de ropa en el microcentro de la Ciudad de Mendoza. La convocatoria, difundida por Instagram para promocionar la apertura de su local, derivó en una aglomeración inesperada.

Desde una camioneta comenzó a repartir prendas por la avenida San Martín, pero la situación se tornó caótica: hubo empujones, discusiones y hasta peleas entre quienes intentaban llevarse productos. La acción solidaria terminó desvirtuada por el desorden generado.