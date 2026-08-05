Quedaron al descubierto los restos de un mamut lanudo de la Edad de Hielo en Bulgaria

El inusual descenso del río Danubio en Bulgaria, producto de una ola de calor histórica, ha permitido desenterrar restos de un mamut lanudo de la Edad de Hielo, brindando una valiosa ventana al pasado de la región.

El calor extremo que azota al hemisferio norte provocó una baja histórica en el caudal del río Danubio, el segundo más largo de Europa. El fenómeno dejó al descubierto valiosos restos arqueológicos y militares que permanecieron sumergidos durante siglos.

Qué encontraron en Bulgaria En Bulgaria, cerca de la ciudad de Ruse, el descenso del agua permitió el hallazgo de restos óseos de un mamut lanudo que vivió durante la Edad de Hielo. Los paleontólogos precisaron que se lograron identificar una mandíbula, colmillos, una escápula y un fémur. Los fragmentos pertenecieron a un ejemplar joven y, sorpresivamente, se encuentran en un excelente estado de conservación.

En el Museo Regional de Historia de Ruse ya se conservan piezas de tres especies de mamuts que habitaron la región durante el Pleistoceno, hace miles de años. Este nuevo descubrimiento funciona como una ventana al pasado de la región, cuando el norte de Bulgaria estaba dominado por extensas estepas y humedales que servían de hábitat a grandes herbívoros.

Shutterstock Durante el período glacial, el antiguo curso del Danubio y sus zonas pantanosas favorecieron la preservación natural de la fauna, cuyos restos quedaron enterrados y protegidos bajo el lodo durante milenios.