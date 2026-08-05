La NASA habló luego de que un coehete de Elon Musk chocara contra la Luna

La NASA se pronunció este miércoles luego de que los restos de un cohete de SpaceX, la empresa de Elon Musk , impactaran contra la Luna . Aunque la colisión no había sido confirmada inmediatamente por la agencia estadounidense, los cálculos indicaban una alta probabilidad de que ocurriera durante la madrugada.

La pieza involucrada era la etapa superior de un Falcon 9 que permanecía en el espacio desde enero de 2025. El objeto se desplazaba a unos 8.700 kilómetros por hora y su trayectoria apuntaba a una zona cercana a los cráteres Einstein y Bell.

El administrador de la NASA , Jared Isaacman, buscó quitarle dramatismo al episodio y recordó que no es la primera vez que restos de una nave terminan contra el suelo lunar. Durante el programa Apolo, la agencia estrelló de manera intencional distintas etapas de cohetes para estudiar las vibraciones y conocer mejor la estructura interna del satélite.

En esta oportunidad, sin embargo, el impacto no fue planificado. La etapa había sido utilizada para lanzar dos módulos lunares: el Blue Ghost, de Firefly Aerospace, y el Resilience, de la empresa japonesa Ispace. La misión partió desde la Tierra el 15 de enero de 2025 y, después de liberar las naves, el resto del cohete quedó en una órbita elevada y sin combustible suficiente para un descenso controlado .

La actividad solar y las fuerzas gravitatorias de la Tierra, el Sol y la propia Luna fueron modificando lentamente la trayectoria del objeto hasta colocarlo en curso de colisión. SpaceX aseguró que trabaja junto con la NASA para mejorar la eliminación de este tipo de desechos y evitar que continúe acumulándose basura alrededor del satélite.

Desde la agencia espacial también remarcaron que la Luna recibe impactos naturales de manera constante. Como prácticamente no posee atmósfera, los meteoritos no se frenan ni se desintegran antes de alcanzar su superficie. Según la comparación difundida por la NASA, un objeto natural con una energía similar a la de esta etapa del Falcon 9 golpea el suelo lunar aproximadamente cada seis días.

La colisión no representó ningún peligro para la Tierra, aunque sí abrió una oportunidad para obtener información científica. La NASA preparó telescopios terrestres y distintos instrumentos espaciales para intentar registrar el choque, estudiar el material expulsado y comparar imágenes de la zona antes y después del impacto.

Entre los equipos que buscarán identificar el punto exacto aparecen el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA y el instrumento ShadowCam, instalado en el orbitador lunar surcoreano Danuri. Las primeras imágenes podrían demorar varios días debido a las condiciones de iluminación y a la posición de las naves.

La etapa superior tenía una masa cercana a las cuatro toneladas. Los científicos calculan que el choque pudo formar un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro, además de lanzar polvo y fragmentos de roca a gran distancia. Los datos permitirán comprender mejor cómo se comportan estos impactos y evaluar los riesgos que podrían enfrentar los astronautas y las futuras instalaciones humanas sobre la Luna.