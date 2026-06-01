Qué ver en Netflix: la serie de comedia que la crítica ya señala como el gran estreno de junio

La plataforma de streaming empieza junio con Fans de tiempo completo, una serie ideal para darle play y no parar hasta el final.

La serie que estrena el 4 de junio pero que la crítica ya ama.

La música puede crear amistades únicas y duraderas, pero también destruirlas por completo. Netflix explora el poder de la música en su nueva serie Fans de tiempo completo, una producción de comedia dramática indonesia que llegará a la plataforma el próximo 4 de junio.

La trama de Fans de tiempo completo gira en torno a dos mejores amigas indonesias que comparten una pasión absoluta por un grupo musical de K-pop. Sin embargo, su amistad se quiebra por completo cuando surge la oportunidad única de viajar a Corea del Sur para conocer a sus ídolos.

Fresca y divertida: por qué ver la serie Fans de tiempo completo es una serie que capta la euforia actual que rodea al fenómeno del K-pop y muestra cómo las pasiones extremas pueden destruir amistades. Aunque la trama suene dramática, lo cierto es que la serie cuenta con una gran dosis de humor ácido y situaciones que prometen hacer sonreír a los espectadores.

fans de tiempo netflix La propuesta de Netflix para maratonear sin frenos. Archivo

Los portales especializados en películas aseguran que la serie tendrá entre 6 y 10 episodios. Hasta el momento del estreno Netflix no revelerá la cantidad de capítulos, aunque algunos ya tienen sus teorías.