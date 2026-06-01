Junio en Netflix: los estrenos imperdibles que te atraparán desde el primer minuto

El mes de junio llega con todo a Netflix , una de las plataformas de streaming más elegida por los usuarios. El servicio renueva su larga lista con producciones audiovisuales de alto calibre y que prometen sin lugar a dudas arrasar fuertemente, entre las que se encuentran películas y series .

En esta nota te traemos algunas de las propuestas que estrenarán a lo largo del mes. Sin dudas serán producciones audiovisuale s ideales para maratonear durante la semana o el propio fin de semana.

Esta docuserie d e tres partes reconstruye el juicio de Michael Jackson y todo lo que lo rodeó a partir de los testimonios de quienes lo vivieron desde dentro de la sala, expresaron desde la plataforma sobre lo que verán los usuarios en esta producción audiovisual.

La serie estará disponible en Argentina a partir del 3 de junio y el horario de estreno será a las 4:00 de la mañana.

El Testigo

El testigo sigue la historia de Alex y André Hanscombe mientras afrontan las devastadoras consecuencias de un brutal acto de violencia. Cuando Rachel Nickell fue asesinada en Wimbledon Common en 1992, André se convirtió en padre soltero de la noche a la mañana.

Netflix - El Testigo La miniserie promete arrasar. Foto: Netflix.

Dejando a un lado su propio dolor, puso a su hijo Alex (el único testigo del ataque) en el centro de su mundo. Mientras lidia con el sensacionalismo de los medios y la presión de una investigación policial cada vez más desesperada, su única prioridad es el bienestar de su hijo traumatizado. Esta es la historia de cómo un padre y un hijo lograron reconstruir sus vidas tras una tragedia inimaginable.

La serie estará disponible el 4 de junio en Argentina.

La Desconocida

La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

La desconocida: Netflix

Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria.

La producción audiovisual se estrenará en Argentina el 5 de junio.

El Polígamo

Jonasi Gomora es un exitoso empresario cuyo imperio y vida personal empiezan a desmoronarse por el peso de sus malas decisiones. Sus esposas y amantes le muestran el hombre que se esconde detrás de tanto poder.

Captura de pantalla 2026-06-01 130740 La serie es otra de los estrenos que promete atraer al usuario. Foto: Netflix.

La serie estará disponible en Argentina a partir del 12 de junio.