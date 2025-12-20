Qué significa que tu perro agarre un objeto en la boca cuando llegás a casa
Este comportamiento del perro al recibirte con algo en la boca refleja emoción, apego y una manera calmada de expresar alegría.
Cuando tu perro agarra un objeto en la boca para recibirte, no es un gesto casual ni aleatorio, en la mayoría de los casos se trata de una conducta positiva vinculada a la emoción, el apego y la forma que tiene de comunicarse con vos.
Una forma de expresar alegría y vínculo
Muchos perros toman un juguete, una media o cualquier objeto cercano cuando están muy excitados de felicidad. Al verte llegar, la emoción es tan intensa que necesitan canalizarla de alguna manera. Llevar algo en la boca les permite autorregularse y evitar saltar o ladrar en exceso.
Instinto y comportamiento aprendido
La conducta también tiene raíces instintivas: en la naturaleza, los perros transportan objetos valiosos y los comparten con su grupo. Al acercarse con algo en la boca, tu mascota puede estar “mostrándote” un objeto importante como señal de confianza y pertenencia. En otros casos, el gesto se refuerza con el aprendizaje: si alguna vez lo felicitaste o interactuaste cuando te recibió así, lo asoció con una respuesta positiva y lo repite.
No es ansiedad, sino entusiasmo
Salvo que aparezcan signos como destrucción, llanto o nerviosismo excesivo, agarrar algo en la boca al recibirte no indica ansiedad por separación. Por el contrario, suele ser una señal de entusiasmo, apego y bienestar emocional.
Qué conviene hacer
Podés permitir este comportamiento siempre que el objeto no sea peligroso. Incluso, dejarle un juguete cerca de la puerta puede ayudar a que canalice mejor la emoción al verte llegar. Evitá retarlo: no se trata de una mala conducta, sino de una forma de comunicación.