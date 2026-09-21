Qué pasa al mantener apretado el botón mute durante tres segundos en el Smart TV

El botón Mute parece tener una única tarea: cortar el sonido del smart TV . Sin embargo, algunos controles remotos esconden una segunda función que se activa al mantenerlo presionado durante tres segundos. El comando abre un acceso directo a herramientas pensadas para personas con dificultades visuales, auditivas o motrices.

El atajo está documentado en determinados televisores Sony con Android TV o Google TV, pero no funciona de manera universal en cualquier Smart TV. Su disponibilidad depende del modelo, el país, la versión del sistema y la configuración seleccionada. Por eso, si el control no responde al mantener apretada la tecla, no significa que esté roto: el equipo puede utilizar otra combinación o no ser compatible con esta función.

En los modelos compatibles, una pulsación breve de Mute silencia el audio como siempre. Cuando se mantiene durante tres segundos, en cambio, el televisor activa o desactiva el servicio asignado al atajo de accesibilidad. La guía oficial de Sony indica que la opción predeterminada suele ser TalkBack, un lector de pantalla que reproduce mediante una voz los textos, botones y elementos de navegación que aparecen en el panel. Para apagarlo, alcanza con volver a mantener presionado el mismo botón durante otros tres segundos.

La función puede configurarse desde Ajustes rápidos, Sistema y Accesibilidad. Dentro de ese apartado, el usuario debe habilitar el “atajo de accesibilidad” y elegir el servicio que quiere vincular. Según el televisor, las opciones disponibles pueden incluir lectura de pantalla, ampliación de textos, subtítulos y otras ayudas visuales o auditivas. Sony aclara que algunas características cambian de acuerdo con el modelo y la región. No todas las herramientas se activan simultáneamente: el botón ejecuta el servicio seleccionado previamente.

TalkBack está pensado principalmente para personas ciegas o con baja visión, ya que permite reconocer los elementos del menú sin depender por completo de la pantalla. Los subtítulos pueden ayudar a usuarios con dificultades auditivas, mientras que la ampliación facilita la lectura de letras pequeñas. El acceso directo evita recorrer varias pantallas de configuración cada vez que se necesita activar o desactivar una asistencia.

En algunos smart TV de la marca Sony, el botón mute tiene una función aparte de la de poner en silencio todo.

También puede ser práctico en hogares donde distintas personas comparten el televisor. Un integrante puede encender el lector de pantalla para navegar y otro desactivarlo después con el mismo comando. La combinación resulta especialmente útil para adultos mayores que encuentran incómodo desplazarse por menús extensos. Sin embargo, conviene configurarla con anticipación y comprobar qué servicio quedó asociado, porque una pulsación prolongada accidental puede activar una voz que comienza a leer todo lo que aparece en pantalla.

Por qué no funciona igual en todos los televisores

Google TV posee sus propias opciones de accesibilidad, pero la combinación general informada por Google consiste en mantener presionados al mismo tiempo los botones Atrás y Abajo durante tres segundos. En los equipos Sony compatibles, el fabricante incorporó el acceso mediante Mute. Otras marcas pueden utilizar teclas, tiempos o procedimientos diferentes. Por eso no corresponde asumir que el truco funcionará en cualquier aparato con Google TV.

Si mantener presionado Mute no produce ningún cambio, el usuario debe ingresar en Configuración, buscar el apartado Accesibilidad y comprobar si el acceso directo está habilitado. También puede revisar el manual correspondiente al número exacto de modelo. Restablecer el control, apretar combinaciones al azar o cambiar la configuración de fábrica no resulta necesario. La función es un atajo de software: no mejora el sonido ni desbloquea opciones ocultas, sino que permite acceder con mayor rapidez a herramientas de asistencia ya incorporadas en el televisor.