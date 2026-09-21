Un voluntariado soñado en Estados Unidos: vivís en una antigua escuela y trabajás solo 15 horas semanales
Quienes busquen una oportunidad laboral diferente podrán acceder a un voluntariado en Estados Unidos, donde vivirán en una antigua escuela y trabajarán solo 15 horas semanales en producción sustentable.
Imaginate pasar unas semanas en Wisconsin y despertarte en una escuela de varios pisos con habitaciones enormes, que parece sacada de una película de Hollywood. El edificio, que antes fue un colegio, hoy funciona como la base de un voluntariado vinculado a la producción sustentable.
Allí existe una pequeña empresa, propiedad de mujeres dedicada a fabricar diferentes elementos con telas recicladas. Los voluntarios puede conocer desde adentro el emprendimiento y realizar diferentes tareas.
Las tareas consisten en:
- cortar telas;
- preparar materiales para la costura;
- organizar inventario;
- empaquetar pedidos;
- mantener ordenado el espacio de trabajo;
- eventualmente ayudar con pintura, decoración, jardinería o reparaciones.
No es necesario tener conocimientos sobre costurería, ya que el programa invita a personas que quieran aprender y conocer de cerca el funcionamiento de una pequeña empresa sustentable.
En qué consiste el voluntariado
La carga de trabajo es de apenas 15 horas semanales, distribuidas dentro de la franja horaria de 9 a 17 horas. Además, los voluntarios tienen tres días libres por semana para recorrer la zona y conocer Wisconsin.
Asimismo, la propuesta incluye alojamiento y acceso a espacios comunes. Según la modalidad asignada, puede tratarse de una habitación privada o compartida. También hay cocina equipada, lavandería gratuita e internet para quienes trabajen de forma remota.
Más allá del trabajo, la propuesta acerca a los voluntarios a un estilo de vida sostenible y enseña sobre emprendimientos pequeños. Sin embargo, al tratarse de Estados Unidos, se requiere de una VISA o ciudadanía de Estados Unidos.
Quienes están interesados en la propuesta pueden averiguar más en la página de World Packers y buscar otros voluntariados en la sección de Estados Unidos.