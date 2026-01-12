Qué lugar ocupa Argentina entre las mujeres más bellas del mundo

El listado mundial que volvió a poner a Argentina en debate. Dónde quedó entre los países con mujeres más bellas del mundo.

Un ranking internacional volvió a encender discusiones al ordenar cuáles son los países con las mujeres más bellas del mundo. La lista, difundida a fines de 2025, puso a Argentina dentro del top ten y sorprendió a muchos. Se trata de percepción cultural.

El ranking de las mujeres más bellas del mundo El relevamiento fue elaborado por el sitio QRIUS. El criterio se apoya en tendencias culturales, visibilidad internacional y alcance mediático. Esa combinación explica por qué el ranking se instala cada año en la conversación. La belleza aparece ligada a imagen, estilo y proyección social. Así quedó el top ten: Brasil, Italia, Ucrania, Rusia, Venezuela, Suecia, Colombia, Argentina, Filipinas y Francia.

mujeres3 Las argentinas ocuparon un lugar destacado dentro del listado. El puesto asignado generó orgullo en algunos sectores y críticas en otros. La discusión no tardó en llegar. ¿Qué define la belleza hoy? ¿El físico, la actitud, la influencia cultural o la forma de mostrarse ante el mundo?

mujeres América Latina domina buena parte del ranking. Brasil lidera la lista, seguido por países europeos con larga tradición estética. Venezuela y Colombia mantienen su presencia habitual, asociadas al modelaje y los certámenes internacionales. Europa del Este también marca territorio con Ucrania y Rusia entre los primeros lugares.

mujeres2 Argentina se ubicó en el octavo puesto del top ten. Para muchos, la posición sorprende por quedar detrás de países con mayor exposición global. Para otros, el lugar refleja una mezcla de identidad, diversidad y estilo propio. La imagen de la mujer argentina combina rasgos culturales, carácter y visibilidad en redes.