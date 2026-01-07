Qué estudiar si no quiero quedar afuera del mercado laboral, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya no solo automatiza tareas: también analiza el futuro del empleo y anticipa qué formaciones ofrecen mejores oportunidades laborales. En un contexto de cambios acelerados, elegir qué estudiar se volvió una decisión estratégica.

Según distintos análisis realizados con herramientas de inteligencia artificial, las carreras con mayor proyección son aquellas que combinan tecnología, pensamiento crítico y habilidades humanas. Con ese criterio, estos cinco caminos de estudio aparecen como los más recomendados para no quedar afuera del mercado laboral .

La inteligencia artificial ubica a estas carreras entre las más seguras a largo plazo porque son la base de la transformación digital. Aunque muchas tareas técnicas se automaticen, sigue siendo imprescindible el rol humano para diseñar sistemas, resolver problemas complejos y adaptar la tecnología a contextos reales.

Un modelo de proyección laboral señaló que "la inteligencia artificial necesita profesionales que la diseñen, la supervisen y la integren a los procesos productivos", una demanda que seguirá creciendo en empresas de todos los sectores.

Paradójicamente, la inteligencia artificial también genera empleo. Las carreras vinculadas al análisis de datos, machine learning y desarrollo de modelos inteligentes aparecen entre las más prometedoras porque son las encargadas de interpretar información y tomar decisiones basadas en evidencia.

Según el sistema consultado, "cuanto más avance la inteligencia artificial, mayor será la necesidad de especialistas que la entiendan, la corrijan y eviten errores o sesgos". No se trata solo de programar, sino de pensar críticamente la tecnología.

image Según la inteligencia artificial, las carreras que combinan tecnología y criterio humano tendrán más futuro. MDZ

3. Carreras de la salud (medicina, enfermería, radiología)

Aunque la inteligencia artificial ya colabora en diagnósticos y análisis clínicos, las carreras de la salud siguen siendo fundamentales. El trato con pacientes, la responsabilidad ética y la toma de decisiones en situaciones complejas no pueden automatizarse por completo.

La proyección indica que "la tecnología puede asistir, pero la decisión final y el vínculo humano siguen siendo irremplazables", lo que garantiza una demanda sostenida de profesionales sanitarios.

4. Psicología y salud mental

La inteligencia artificial reconoce que la salud mental será uno de los campos con mayor crecimiento en los próximos años. El aumento del estrés, la ansiedad y los problemas emocionales impulsa la necesidad de profesionales capacitados para acompañar procesos humanos profundos.

Un modelo explicó que "la inteligencia artificial puede detectar patrones de comportamiento, pero no reemplaza la empatía ni el vínculo terapéutico", que siguen siendo centrales en esta profesión.

5. Tecnologías aplicadas y tecnicaturas digitales

Además de las carreras universitarias, la inteligencia artificial recomienda formaciones técnicas orientadas a la práctica: desarrollo de software, ciberseguridad, automatización, logística digital y energías renovables. Estas opciones permiten una inserción laboral más rápida y responden a demandas concretas del mercado.

Según el análisis, "las empresas priorizan habilidades prácticas y capacidad de adaptación por sobre títulos extensos", una tendencia que seguirá consolidándose.

La inteligencia artificial no define el futuro del trabajo de manera rígida, pero sí marca tendencias claras. Estudiar carreras vinculadas a la tecnología, la salud y las habilidades humanas aparece como la mejor estrategia para no quedar afuera del mercado laboral en los próximos años.