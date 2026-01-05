Andrés Ciro Martínez, envuelto en un polémico romance con una artista: por qué generó gran revuelo

El regreso de Los Piojos a los escenarios, con sus multitudinarios shows en River, trajo consigo no solo la euforia de los fanáticos, sino también una serie de polémicas internas que ahora encuentran una nueva explicación. En una reciente emisión de Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias lanzó una verdadera bomba: Andrés Ciro Martínez está en pareja con su bajista.

Todo comenzó con un enigmático planteado por el conductor Matías Vázquez: "¿Estamos en condiciones de contar quién es el rockstar que está enamorado de su nueva novia?". Sin vueltas, Iglesias le puso nombre y apellido al misterio.

Según la información exclusiva de la panelista, el músico mantiene una relación sentimental con Luciana Valdés , de 35 años, conocida artísticamente como Luli Bass : "La mantiene oculta y ahora les voy a explicar por qué. Él es Ciro de Los Piojos. Él está saliendo con su bajista" , disparó Iglesias.

La revelación arrojó luz sobre uno de los puntos más cuestionados de la vuelta de la banda: la ausencia de Micky Rodríguez, el histórico bajista. Iglesias conectó los puntos y sugirió que el romance influyó en la nueva formación.

"Hay una pequeña polemiquita", explicó la periodista. "Cuando se vuelven a juntar Los Piojos , después de 15 años, no le avisan al bajista. Nadie entendía por qué. No lo llamaron, no le preguntaron nada. El bajista se termina alejando y después Ciro la mete a Luli" .

De la admiración al romance

La historia de amor, según detallaron en el programa, lleva ya un año y comenzó en el ámbito laboral, derivando en un cambio de vida radical para la música. "Ella estaba casada. Él la empieza a tratar muy bien, es divino con ella. Y ella se enamora. Deja a su marido y hoy están en pareja", relató Iglesias.

Sobre el pasado sentimental de Valdés, se supo que tiene dos hijos y que estaba casada con un colega del ambiente: Ever, baterista vinculado a Los Ratones Paranoicos. Lejos de haber conflicto, Iglesias se comunicó con el exmarido, quien le aseguró: "Está todo bien. Me llevo muy bien con ella".

Polémica en redes

Frente al revuelo mediático que desataron las declaraciones de Fernanda Iglesias, los protagonistas de esta historia han optado por un absoluto hermetismo. Hasta el momento, ni Andrés Ciro Martínez ni Luciana "Luli Bass" Valdés han emitido comentarios, ya sea para confirmar o desmentir el romance.

La polémica en redes se armó respecto a varias aristas, la más resonante fue la edad de la bajista y el hecho de que el cantante tuviera una hija contemporánea. Se trata de Katja, quien tiene 30 años frente a los 35 de Luli.