"Bajo desempeño neuronal": confirman qué le pasa a tu mente tras 4 meses de usar Inteligencia Artificial

Un estudio del MIT reveló datos sobre el impacto cognitivo de delegar tareas a chatbots. La falta de estímulo está debilitando conexiones en el cerebro.

La irrupción masiva de herramientas como ChatGPT ha facilitado la vida de millones, pero la ciencia ha comenzado a preguntarse cuál es el costo biológico de esta comodidad. Un reciente estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encendió las alarmas al confirmar que delegar el pensamiento crítico a la inteligencia artificial tiene consecuencias directas y negativas sobre nuestra salud mental. La investigación comparó la actividad cerebral de estudiantes escribiendo ensayos por su cuenta frente a otros que utilizaban chatbots o buscadores, y los resultados fueron contundentes.

"Atrofia" y pérdida de memoria a corto plazo Los electroencefalogramas mostraron que el grupo que escribió sin asistencia tecnológica presentó una mayor actividad cerebral y conexiones neuronales mucho más fuertes. En contraste, quienes confiaron la tarea a la IA exhibieron un "bajo desempeño neuronal", evidencia de que el cerebro, al no recibir el estímulo de cumplir la consigna, entra en un estado de pasividad.