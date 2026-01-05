"Bajo desempeño neuronal": confirman qué le pasa a tu mente tras 4 meses de usar Inteligencia Artificial
Un estudio del MIT reveló datos sobre el impacto cognitivo de delegar tareas a chatbots. La falta de estímulo está debilitando conexiones en el cerebro.
La irrupción masiva de herramientas como ChatGPT ha facilitado la vida de millones, pero la ciencia ha comenzado a preguntarse cuál es el costo biológico de esta comodidad. Un reciente estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) encendió las alarmas al confirmar que delegar el pensamiento crítico a la inteligencia artificial tiene consecuencias directas y negativas sobre nuestra salud mental. La investigación comparó la actividad cerebral de estudiantes escribiendo ensayos por su cuenta frente a otros que utilizaban chatbots o buscadores, y los resultados fueron contundentes.
"Atrofia" y pérdida de memoria a corto plazo
Los electroencefalogramas mostraron que el grupo que escribió sin asistencia tecnológica presentó una mayor actividad cerebral y conexiones neuronales mucho más fuertes. En contraste, quienes confiaron la tarea a la IA exhibieron un "bajo desempeño neuronal", evidencia de que el cerebro, al no recibir el estímulo de cumplir la consigna, entra en un estado de pasividad.
Lo más inquietante surgió al analizar el largo plazo. Las personas que utilizaron chatbots de forma continua durante cuatro meses experimentaron serias dificultades para volver a redactar textos por sus propios medios. Su cerebro reaccionó peor que antes ante el desafío, mostrando signos de dependencia cognitiva. Además, muchos de los participantes habían olvidado por completo lo que supuestamente habían escrito con la ayuda del bot. Los especialistas advierten que este fenómeno podría derivar en una suerte de atrofia intelectual, donde la capacidad lingüística y de razonamiento se debilita por la falta de uso.