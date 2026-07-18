Qué es la "cara Ozempic": el polémico efecto estético que hoy obsesiona a las redes

Durante años, las tendencias estéticas nos acostumbraron a ver rostros con curvas marcadas gracias al auge de los rellenos de ácido hialurónico. Sin embargo, hoy la moda viró drásticamente hacia una delgadez extrema que evoca la estética de los años 90.

En este nuevo mapa de la belleza se popularizó un término que ya es un fenómeno cultural: la "cara Ozempic" (u Ozempic face), un concepto que describe un rostro repentinamente demacrado, con pómulos caídos, ojeras marcadas y una notable pérdida de volumen graso.

El fenómeno Ozempic llegó a redes sociales Las alfombras rojas cambiaron de forma drástica y las redes sociales no tardaron en discutirlo. Hoy, los usuarios analizan minuciosamente cada aparición de actrices, cantantes e influencers como Demi Moore, Selena Gomez o Alexa Demie, buscando señales de lo que denominan la "cara de fármaco".

El Ozempic es la droga más efectiva para afrontar un cuadro de obesidad sin una intervención quirúrgica. Archivo. Esto desató un debate interminable en plataformas como TikTok e Instagram entre quienes admiten haber recurrido a tratamientos de pérdida de peso rápida y quienes sostienen que su cambio físico se debe únicamente a "tomar agua y entrenar duro", alimentando una de las conversaciones digitales más virales del momento.

Frente al creciente interés por recuperar la "naturalidad"del rostro, el mercado de la cosmética reaccionó de inmediato. Las marcas de belleza promocionan ahora fórmulas diseñadas específicamente para redensificar y devolverle la firmeza perdida a la piel. Por eso, al recorrer las góndolas de cuidado de la piel, es cada vez más común encontrar activos como péptidos, colágeno, ácido hialurónico de distintos pesos moleculares y retinoides de alta potencia. Todos ellos se consolidaron como el nuevo "kit de emergencia" para combatir la flacidez y el descolgamiento facial en casa.