Cómo limpiar y desinfectar colchones en minutos con pocos ingredientes
Un simple método con bicarbonato de sodio permite limpiar y desinfectar el colchón en minutos, absorbiendo humedad y malos olores eficazmente.
Aunque muchas veces pasa desapercibido en una limpieza general, el colchón acumula polvo, ácaros, células muertas y humedad con el paso del tiempo. Por eso, además de cambiar las sábanas con frecuencia, los especialistas recomiendan realizar una limpieza periódica para prolongar su vida útil y mantener un ambiente más saludable.
La buena noticia es que no hace falta comprar productos costosos. Con pocos ingredientes y algunos minutos es posible higienizar el colchón y eliminar gran parte de la suciedad superficial.
Cómo limpiar y desinfectar el colchón
Antes de comenzar, retirán las sábanas y, si es posible, dejá el colchón ventilándose durante unos minutos. Luego seguí estos pasos:
- Aspirá toda la superficie para eliminar polvo, pelos y ácaros.
- Espolvoreá una capa fina de bicarbonato de sodio sobre el colchón.
- Dejá actuar entre 30 minutos y una hora para que absorba la humedad y los malos olores.
- Volvé a aspirar para retirar completamente el bicarbonato.
¿Por qué bicarbonato de sodio?
El bicarbonato de sodio es uno de los productos más recomendados para la limpieza en general porque actúa como un absorbente natural de la humedad y de los malos olores. Además, ayuda a desprender parte del polvo y la suciedad acumulada en las fibras del tejido, facilitando su eliminación al pasar la aspiradora. Si bien no esteriliza el colchón ni elimina por completo los ácaros, sí contribuye a mantenerlo más limpio y fresco como parte de una rutina de higiene.