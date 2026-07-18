Cómo limpiar y desinfectar colchones en minutos con pocos ingredientes

Un simple método con bicarbonato de sodio permite limpiar y desinfectar el colchón en minutos, absorbiendo humedad y malos olores eficazmente.

Aunque muchas veces pasa desapercibido en una limpieza general, el colchón acumula polvo, ácaros, células muertas y humedad con el paso del tiempo. Por eso, además de cambiar las sábanas con frecuencia, los especialistas recomiendan realizar una limpieza periódica para prolongar su vida útil y mantener un ambiente más saludable.

La buena noticia es que no hace falta comprar productos costosos. Con pocos ingredientes y algunos minutos es posible higienizar el colchón y eliminar gran parte de la suciedad superficial.

Cómo limpiar y desinfectar el colchón Antes de comenzar, retirán las sábanas y, si es posible, dejá el colchón ventilándose durante unos minutos. Luego seguí estos pasos: