Qué es el supplí, la comida con las sobras de arroz que es furor este verano

Existe un plato romano que es furor este verano y se prepara con el sobrante de arroz. Ideal para comer en días de calor.

nLos amantes de la street food en Roma saben que existe un bocado exquisito que define muy bien a la cocina italiana. Se trata del supplì, que es mucho más que una croqueta de arroz. Ideal para comer en verano.

Una comida para el verano rica y fácil El supplì nació del ingenio popular cuando en los hogares romanos nadie se comía el sobrante de arroz y se desechaba. Sin embargo, los cocineros descubrieron que el arroz frío era la base perfecta para ser moldeada y frita.

En este caso su nombre popular viene de la nostalgia de los cables telefónicos antiguos porque al abrir la croqueta caliente a la mitad, el queso mozzarella derretido forma un hilo elástico que une ambas partes.

Gemini_Generated_Image_dmno3ldmno3ldmno Una delicia para este verano. Paso a paso 2 tazas de arroz cocido frío

cocido frío 1/2 taza de salsa de tomate bien concentrada.

1 huevo 50 g de queso rallado100 g de mozzarella cortada en bastones o cubos.

Sal, pimienta y condimentos al gusto (albahaca o ajo).

Para el rebozado: Harina, huevo batido y pan rallado.

Aceite neutro para fritura.En un recipiente amplio hay que integrar el arroz frío con la salsa de tomate, el queso rallado y el huevo. Mezclar hasta obtener una pasta consistente. Luego agregar hierbas frescas. Tomar una porción de la mezcla con las manos húmedas, colocar el queso en el centro y cerrar bien. Darle forma ovalada similar a un huevo pequeño. Después pasar cada pieza por harina y finalmente por pan rallado.