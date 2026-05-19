Adiós al bob clásico: este corte de pelo será el más visto de la temporada

El corte de cabello que arrasa este otoño y favorece a casi todas. El look que más se pide en peluquerías para este otoño 2026.

El cambio ya empezó. Con la llegada del otoño, muchas personas buscan un corte de pelo más fácil de mantener, con movimiento y estilo natural. Entre las tendencias que más crecieron hay uno que sobresale sobre el resto: el “soft bob”, una versión más relajada del clásico bob.

El “soft bob” gana terreno este otoño El soft bob se caracteriza por llevar capas suaves, puntas livianas y un largo que suele quedar entre la mandíbula y los hombros. A diferencia del bob recto que dominó años anteriores, esta versión busca un efecto más natural y menos rígido. El cabello se mueve más y luce menos armado.

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Celebridades como Hailey Bieber, Zendaya y Lily Collins aparecieron en eventos y campañas recientes con variantes de este corte. Eso ayudó a que creciera en búsquedas y pedidos dentro de peluquerías de distintos países.

Otro motivo detrás de su éxito tiene relación con la practicidad. El soft bob funciona tanto en cabello lacio como en ondas suaves. También queda bien con flequillo largo o raya al medio. Muchas personas lo eligen porque no exige demasiado tiempo frente al espejo y mantiene forma durante varias semanas.