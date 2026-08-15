Postre de limón sin horno: fácil de preparar, bien cremoso y económico
La cocina casera presenta una opción de postre de limón sin horno, perfecta por su sencillez y sabor.
El postre de limón sin horno es una opción fresca, cremosa y fácil de preparar, perfecta para cerrar una comida o disfrutar de algo dulce durante el fin de semana. Esta es una de las recetas que combina una base crocante de galletitas con una crema de limón suave, ácida y equilibrada.
Inspirado en el clásico lemon curd, este postre se arma en capas y necesita solamente unas horas de frío para alcanzar la consistencia ideal. Dentro de la cocina casera, es una alternativa práctica para preparar con anticipación y servir bien frío. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos (más 4 horas de refrigeración)
Modo de cocción
Cacerola y refrigeración
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 200 g de galletitas de vainilla (para la base)
- 80 g de manteca derretida (para la base)
- 3 yemas de huevo (para la crema)
- 100 g de azúcar (para la crema)
- 120 ml de jugo de limón (para la crema)
- Ralladura de 2 limones (para la crema)
- 40 g de manteca (para la crema)
- 150 g de queso crema (para la crema)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la crema)
- Crema chantilly a gusto (para decorar)
Pasos
- Triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a la de arena. Mezclarlas con la manteca derretida hasta formar una preparación húmeda y compacta. Distribuirla en la base de una fuente o en vasos individuales y presionar bien. Llevar a la heladera.
- Para preparar la crema, colocar las yemas, el azúcar, el jugo de limón y la ralladura de limón en una cacerola. Cocinar a fuego bajo, revolviendo constantemente, hasta que la mezcla espese y cubra el dorso de una cuchara.
- Retirar del fuego e incorporar la manteca. Mezclar hasta que se derrita por completo y dejar entibiar la preparación.
- Agregar el queso crema y la esencia de vainilla. Batir o mezclar hasta obtener una crema lisa, suave y sin grumos. Distribuirla sobre la base de galletitas.
- Llevar el postre de limón sin horno a la heladera durante al menos 4 horas. Antes de servir, decorar con crema chantilly, ralladura de limón o unas rodajas finas de la fruta.