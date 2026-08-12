¿Por qué todos deberían saber RCP? la maniobra sencilla en una emergencia

Saber RCP te convierte en el primer eslabón de salvación para tus seres queridos en el hogar. Mantén la serenidad.

Dominar el método de RCP resulta crucial, porque un paro cardíaco ocurre en cualquier lugar y sin aviso previo. El cerebro sufre daños irreversibles en solo cuatro minutos si el corazón deja de bombardear sangre al cuerpo. Iniciar las compresiones de forma inmediata mantiene el flujo sanguíneo y duplica las opciones de supervivencia.

En una emergencia Frente a una persona desplomada, evalúa primero la seguridad de la zona antes de acercarte a brindar ayuda. Comprueba rápido si la víctima responde a tus llamados o si respira con normalidad en ese instante. Si notas que no reacciona ni respira, pide a alguien cercano que llame a emergencias de inmediato.

Coloca a la persona boca arriba sobre una superficie dura, plana y despejada para trabajar con comodidad. Arrodíllate a un lado del tórax para iniciar la maniobra sin perder segundos valiosos. Ubica el centro del pecho, justo en la mitad inferior del hueso del esternón.

Coloca el talón de una mano en esa zona exacta y cruza los dedos de la otra encima. Mantén los brazos firmes y rectos, usando el propio peso de tu torso para realizar los empujes. Presiona el pecho hacia abajo con fuerza hasta lograr unos cinco centímetros de profundidad.

Deja que el tórax regrese a su posición original después de cada presión que ejecutes sobre el área. Lleva un ritmo constante de 100 a 120 compresiones por minuto durante todo el proceso. Mantén ese impulso continuo para asegurar que la sangre siga llegando hasta el cerebro.